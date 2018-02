La cantina cooperativa Vignaioli del Morellino di Scansano rinnova le cariche nel segno della continuità

Si è tenuta, nella nuova sala assemblee della Cantina Cooperativa dei Vignaioli del Morellino di Scansano, l’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio. Con l’occasione sono state rinnovate anche le cariche dei consiglio di amministrazione.



Scansano: La settimana scorsa si è svolta a Scansano, presso la nuova sala assemblee della Cantina Cooperativa dei Vignaioli del Morellino di Scansano, l’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 agosto 2017. Con l’occasione, i soci hanno votato il nuovo consiglio, confermando Benedetto Grechi come presidente della Cantina.

Nei giorni precedenti l’assemblea era mancato l’accordo tra le associazioni di categoria. Alla luce di ciò, il presidente in carica Benedetto Grechi ha presentato una sua lista di candidati al Consiglio di Amministrazione. A supporto della sua proposta, Grechi ha portato un confronto tra i risultati ottenuti nel 2009, anno in cui è iniziato di rinnovamento qualitativo e commerciale della cantina con l’arrivo di Sergio Bucci come Direttore, e il 2016. In particolare ha evidenziato che “dal 2009 al 2016 c’è stato un incremento del 47% del fatturato, con punte del 444% nella ristorazione e addirittura l’874% nell'export”. I soci, intervenuti con grande partecipazione, hanno votato all’unanimità il rinnovo del presidente. Nel commentare questo risultato Benedetto Grechi ha voluto ringraziare tutti i soci “per aver dato fiducia a me come presidente.”

Durante l’assemblea sono stati illustrati i risultati positivi raggiunti dalla cantina nell’ultimo esercizio, con un aumento del fatturato pari all’8% circa. A segnare questo aumento è stato soprattutto il rafforzamento della rete commerciale con l’acquisizione di nuovi clienti sia nella GDO che nell’HoReCa e con l’apertura di nuovi mercati nell’export (con un incremento del fatturato del 40%). Da segnalare in particolare che i prezzi medi dell’imbottigliato hanno subito un leggero incremento che si può associare alla scelta, da parte del Consiglio di Amministrazione, di puntare su una linea di bottiglie legata a singole vigne, migliorando la percezione della qualità della cantina sul mercato nazionale e non solo. Questo, a livello di fatturato nell’HoReCa si è tradotto in un incremento del 12% verso i clienti diretti e del 10% circa verso i grossisti.

Si rafforzano nel frattempo le strategie commerciali, con investimenti rivolti, in modo sinergico, su tutti i canali, nazionali ed esteri. In particolare, per quanto riguarda l’export, vale la pena segnalare l’adesione a The Wine Net, una rete di cooperative che si sono distinte in Italia per innovazione ed eccellenza di produzione. La rete ha lo scopo di valorizzare i prodotti della buona cooperazione e, in un secondo momento, di collaborare sui vari mercati. «La Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano» ha dichiarato il direttore Sergio Bucci, «è l’unica cantina ad essere stata selezionata in Toscana e questo deve essere per tutti noi motivo di orgoglio». Le altre cooperative della rete sono la Cantina di Negrar (Valpolicella), la Cantina Val d’Oca (Prosecco), la Cantina Pertinace (Piemonte), la CVA Canicattì (Sicilia) e la Cantina Frentana (Abruzzo)».



I vini della Cantina continuano a ricevere riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Da segnalare le ben 5 medaglie d’argento ricevute: l’argento per il Roggiano Riserva 2014 assegnato da Decanter, l’argento per il Sicomoro riserva 2013 riconosciuto sia dal Councours Mondial de Bruxelles che da AWC Vienna. Sempre nell'ambito del concorso internazionale AWC Vienna, altre due medaglie d'argento sono andate al Vigna Benefizio 2016 e al Roggiano 2016, cosa che fa ben sperare anche per le uscite delle riserve in futuro. Nel contesto nazionale, da segnalare il premio “Miglior Rosso Giovane” assegnato al Roggiano Biologico nell’ambito di Festambiente, manifestazione rivolta a premiare le eccellenze tra i vini biologici. Il Roggiano Riserva 2014 ha invece ottenuto 2 bicchieri rossi dalla Guida del Gambero Rosso e il Sicomoro riserva 2013 due bicchieri. La guida Vinibuoni ha conferito 4 stelle al Roggiano Biologico 2016 e al Sicomoro riserva 2013.