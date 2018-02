Centro storico, dalle parole ai fatti

Nuovamente leggiamo tra le sue parole i termini “decoro” e “ambiente”. Eppure, a distanza di un mese dalla segnalazione di GROSSETO AL CENTRO, non è stata ancora pulita la troniera all’al- tezza di piazza del Sale, un indecoroso biglietto da visita per chiunque faccia una passeggiata sulle Mura.

Il concetto di ambiente, poi, è qualcosa di primario, poiché include tutti gli altri. L’ambiente-centro sto- rico è fatto dei suoi monumenti, dei musei, dei giardini e delle piante monumentali, degli animali, dei servizi, dei negozi e delle persone che, come in un ambiente naturale, coesistono in sinergia. Per questo riteniamo che agli incontri del tavolo per il centro storico dovrebbero partecipare atti- vamente anche i rappresentanti dei musei, della biblioteca, di tutte le associazioni, anche quelle dei disabili, ed i rappresentanti di quelle professioni che lavorano nel e con il centro storico. Pensiamo, a titolo di esempio, a quelle figure professionali che portano nel “salotto” della città gruppi di 40 o 50 persone alla volta: le guide turistiche. Il Centro storico è anche e soprattutto il cuore culturale di Grosseto. Sarebbe miope vederlo e progettarlo solo nella veste di un centro commerciale all’aperto. E’ con la consapevolezza della stretta interconnessione di questi ambiti che i vari soggetti al tavolo dovranno concepire ed attuare misure ed iniziative.

Il centro storico dev’essere alla portata di tutti ed il Comune dovrebbe incentivare attività che siano fruibili da tutti i livelli di abilità: uffici, bar, negozi, ristoranti, musei a misura di bambini, an- ziani, e persone con disabilità. In tal senso spiace apprendere che soltanto ieri è stato inaugurato a Grosseto un nuovo locale che tra tavolini e sgabelli alti non prevede un solo tavolino che permetta a una persona che si sposti in sedia a rotelle di potervi consumare.

Bene dunque l’idea di un tavolo per il centro storico, purché venga data ampia diffusione del- le sue convocazioni future ai fini del coinvolgimento dei cittadini, e venga fatto un puntuale rendiconto delle iniziative, anche di quelle amministrative, che consenta di verificare l’efficacia del percorso partecipativo ed eventualmente attuare delle correzioni per migliorarlo. Consideriamo assolutamente insufficiente l’ipotesi di una riunione del tavolo ogni tre mesi, come abbiamo letto sul quotidiano. In futuro, incontrarsi un volta a stagione potrebbe forse essere sufficiente, ma in questa fase iniziale, in cui si mettono a fuoco le numerose questioni e ci si confronta per imbastire percorsi ed iniziative, è indubbiamente necessaria una frequenza maggiore negli incontri: non meno di una volta al mese.

Nella speranza di veder partire al più presto e poter partecipare a questo nuovo percorso, GROSSE- TO AL CENTRO auspica che proprio dal tavolo per il centro storico parta un modello di tutela e valorizzazione che possa poi estendersi a tutti i quartieri della città e alle frazioni del comune di Grosseto.