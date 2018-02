La scuola per diventare OSS

La proposta formativa dell’ISIS Leopoldo II di Lorena Servizi socio sanitari

Grosseto: Con delibera 706 del 19.07.2016 viene approvato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico regionale per l'avvio sperimentale di attività formative finalizzate all'acquisizione della qualifica di OSS - Operatore Socio Sanitario - da attuarsi presso le Istituzioni scolastiche autonome della Regione Toscana per "Tecnico dei servizi socio-sanitari”. L’ISIS Leopoldo II di Lorena aderisce subito all’iniziativa.

Dopo una prima riunione nel settembre del 2016 viene istituito un tavolo di studio per ogni Area vasta dell’Azienda sanitaria cui partecipano rappresentanti dell’Azienda sanitaria stessa, dell’Ufficio scolastico regionale e un rappresentante di istituzioni scolastiche per provincia appartenente a quell’area.

Ogni gruppo di lavoro predispone una serie di proposte, poi discusse in un tavolo allargato a livello regionale, che produce il documento approvato da tutte le parti nel marzo del 2017, che regola lo svolgimento del percorso OSS per gli studenti degli Istituti professionali per i Servizi socio sanitari.

Il documento finale mette a confronto quanto previsto dalla formazione dal percorso OSS – AAB (Regione Toscana Decreto 6051 dell’11.12.2015) e dal sistema dell’istruzione (Linee guida nazionali per gli Istituti professionali DPR 87, 15 marzo 2010) e declina poi le conoscenze, le abilità, le competenze e i comportamenti da acquisire da parte degli studenti per poter diventare operatori socio sanitari.

Esso presenta un’articolata descrizione di ogni unità formativa e didattica e definisce l’attribuzione di ogni modulo al sistema dell’istruzione, quindi all’istituzione scolastica, o al sistema sanitario.

Dopo un’attenta analisi dei programmi delle discipline professionalizzanti dell’indirizzo, Legislazione, Igiene e Cultura medico sanitaria, Metodologie operative e Psicologia, è stata riconosciuta ai docenti dell’istituto la competenza a trattare e verificare tutta una serie di unità formative, mentre la formazione della parte più strettamente sanitaria viene assunta dal personale docente del percorso OSS.

Il Protocollo indica anche l’anno scolastico in cui avviene la formazione degli studenti: durante la classe Terza gli studenti iniziano questo percorso esclusivamente all’interno della propria scuola, con i propri docenti, che tengono un apposito registro per le presenze (vi è un obbligo di frequenza non derogabile che non deve scendere al di sotto dell’80% delle ore previste per ogni modulo) e per le verifiche. Durante la classe Quarta, accanto ai moduli svolti all’interno dell’istituto con i propri docenti, gli studenti cominceranno le lezioni all’esterno della scuola, con i docenti del percorso OSS, con cui svolgeranno sia lezioni teoriche che pratiche in laboratorio. Durante la classe Quinta proseguiranno le lezioni sia interne che esterne e soprattutto cominceranno nel mese di gennaio del prossimo anno i primi tirocini in ospedale, per i quali è d’obbligo la maggiore età degli studenti.

Il monte ore complessivo a carico dell’Istituzione scolastica è di 105 ore, mentre le ore di lezione attribuite alla Sanità sono 139, cui si aggiungono le ore di tirocinio nei reparti ospedalieri, 190 ore.

Successivamente gli studenti si concentreranno sul completamento della propria formazione scolastica e solo dopo il superamento dell’Esame di Stato svolgeranno un secondo tirocinio presso le strutture dell’Unità sanitaria locale, per un totale di circa 6 settimane; negli ultimi mesi dello stesso anno, se avranno superato le verifiche previste dal Percorso e saranno in regola con le assenze, essi potranno affrontare l’esame per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario.

Questo consente agli studenti che frequentano l’ISIS Leopoldo II di Lorena Servizi socio sanitari di conseguire nello stesso anno il diploma conclusivo del percorso scolastico, diventando così Tecnici dei Servizi socio sanitari, e formarsi gratuitamente per un’importante qualifica professionale, quella di OSS.

Essi possono inserirsi nel mondo del lavoro immediatamente, ma possono anche sentirsi più preparati e motivati ad affrontare le prove di selezione previste per le facoltà di ambito sanitario come, per esempio infermieristica o fisioterapia. Non è un vantaggio da poco.