Finanza locale, nuova collaborazione tra Anci Toscana e Irpet

Nasce un gruppo di lavoro sulle politiche fiscali che interessano i Comuni

Firenze: Nasce una nuova collaborazione tra Anci Toscana e Irpet sui temi della finanza locale, grazie ad una convenzione che prevede una attività condivisa di analisi e ricerca, per l’innovazione istituzionale e la valutazione delle politiche di bilancio e fiscali.

In particolare, la collaborazione sarà indirizzata a quattro ambiti di attività: studio e approfondimento della finanza locale e del federalismo, con particolare attenzione agli effetti delle manovre finanziarie e delle norme fiscali per i Comuni toscani (legge di bilancio, contabilità armonizzata, Patto di stabilità, pareggio di bilancio); all’evoluzione della fiscalità locale e municipale, con l’analisi di impatto della lotta all’evasione fiscale e lo studio di modelli alternativi; alle riforme istituzionali, in particolare riferite alla Città metropolitana fiorentina e all’associazionismo intercomunale; alla promozione dell’attività dei due Enti attraverso iniziative congiunte. Le attività saranno pianificate e gestite da un gruppo di lavoro congiunto, che avrà a disposizione e condividerà informazioni, dati e competenze tecnico scientifiche provenienti dai due enti.