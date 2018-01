Domani inaugurazione Delegazione Fondazione Umberto Veronesi a Grosseto

Grosseto: Si è costituita a Grosseto una nuova Delegazione della "Fondazione Umberto Veronesi, per il progresso delle scienze”. L’evento d’inaugurazione avrà luogo domani, venerdì 26 gennaio, ore 18.30, presso la Sala delle conferenze dell’Hotel Airone, in via Senese 35 a Grosseto ed è aperto a tutti.

Saranno presenti il Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il Consigliere Regione Toscana Leonardo Marras, il Presidente della Fondazione Umberto Veronesi Paolo Veronesi, il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est Enrico Desideri e Agnese Collino, Supervisore Scientifico della Fondazione Umberto Veronesi.

L’incontro sarà moderato dal Direttore de Il Tirreno Grosseto, Emilio Guariglia.

La Responsabile della delegazione sarà Chiara Cichero, presente altresì all’inaugurazione, che si adopererà affinché le istituzioni e i cittadini della provincia vorranno sposare gli ideali e gli obiettivi della Fondazione, sostenendone le attività e partecipando attivamente alle manifestazioni e alle campagne di sensibilizzazione che saranno programmate per finanziare la ricerca scientifica.

“Ho deciso di diventare responsabile della delegazione di Grosseto perché riconosco e condivido i principi della Fondazione Umberto Veronesi, che seguo con molta attenzione fin dalla sua nascita. Penso sia fondamentale diffondere l’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca scientifica di alto profilo anche sul territorio toscano, affinché le conoscenze diventino patrimonio di ciascuno di noi” - afferma la Responsabile della delegazione Chiara Cichero.

Chi fosse interessato a mettersi in contatto con la Delegazione di Grosseto della Fondazione Umberto Veronesi può utilizzare l'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure contattare il numero 339 5829895.