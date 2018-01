Anp Grosseto convoca la propria assemblea

Assemblea Associazione Pensionati di Grosseto. Lunedì 22 gennaio 2018 ore 9.30 Sala Pegaso della Provincia

Grosseto: In vista dell'Assemblea elettiva di Cia di Grosseto, durante la quale sarà presentato il nuovo presidente della Confederazione provinciale, Anp Grosseto ha convocato per lunedì 22 gennaio alle 9.30 la propria assemblea. Saranno presentati i nuovi organi dirigenziali e verranno illustrati i percorsi che Anp intende portare avanti per tutelare i propri pensionati.

Adeguamento delle pensioni, potenziamento e accesso ai servizi socio sanitari, geolocalizzazione, banda larga, liste di attesa sono solo alcune delle rivendicazioni che saranno illustrate in occasione della mattinata.

La relazione introduttiva sarà affidata al Presidente Anp di Grosseto Gianfranco Turbanti e le conclusioni a Alessandro Del Carlo presidente Anp Cia Toscana. Presente anche il presidente uscente Cia Grosseto Enrico Rabazzi.