Numero verde di Sei Toscana: 130mila contatti gestiti nel 2017

Sono oltre 130mila i contatti gestiti dal numero verde di Sei Toscana nel 2017 che hanno permesso ai cittadini dei 105 comuni dell’AtoToscana sud di prenotare il ritiro gratuito a domicilio dei propri rifiuti ingombranti, ma anche di richiedere informazioni sui diversi servizi svolti dal gestore sul territorio ed effettuare segnalazioni.

Lo scorso anno sono state 119.636 le telefonate gestite. Di queste, 80.812 sono servite ai cittadini per prenotare il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, mentre 38.824 sono state segnalazioni e richieste di informazioni sui servizi in essere nei 105 comuni dell’Ato Toscana Sud.

Oltre al numero verde – 800127484 – sono in aumento anche i contatti tramite email. Oltre 11mila le comunicazioni effettuate tramite il portale internet www.seitoscana.it gestite lo scorso anno. Sei Toscana infatti offre al cittadino la possibilità di richiedere informazioni, fare segnalazioni e prenotare il ritiro dei propri rifiuti ingombranti anche attraverso la compilazione di una scheda-richiesta presente sul sito internet aziendale oppure inviando una semplice mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Oltre alla prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti, i cittadini hanno contattato il numero verde di Sei Toscana anche per richiedere informazioni relative all’attivazione di nuovi servizi sul territorio (come ad esempio il porta a porta, la raccolta dell’olio alimentare esausto, ecc.); sui giorni e gli orari di apertura delle strutture a servizio della raccolta (centri di raccolta e stazioni ecologiche) e per effettuare segnalazioni al gestore.

Il numero verde di Sei Toscana – 800127484 – impiega complessivamente 12 operatori a servizio dei 105 comuni dell’Ato toscana Sud ed è attivo tutti i giorni da lunedì a giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 13:30 alle 17. Il venerdì dalle 9 alle 13.

Per garantire un servizio sempre più efficiente, è a disposizione dei cittadini anche una segreteria telefonica attiva in caso di intenso flusso di chiamate e nei giorni di chiusura (sabato e domenica) dove è possibile lasciare il proprio recapito per essere ricontattati dagli operatori di Sei Toscana e procedere poi a tutti i servizi in essere.

Il numero verde di Sei Toscana – 800 127 484 – è gratuito sia da rete fissa che mobile.