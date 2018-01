Studio Kalimero presenta il corso intensivo per i candidati alle elezioni

Grosseto: “Dopo anni che ci dedichiamo a seguire i candidati e le elezioni politiche con il nostro studio di marketing e comunicazione, abbiamo voluto creare qualcosa di nuovo per trasferire l'esperienza che abbiamo maturato nel nostro percorso. Nasce così l'idea del corso intensivo di alta formazione per i candidati alle elezioni” - a parlare è Marco Gasparri, direttore di Studio Kalimero che da oltre 18 anni è una delle agenzie di comunicazione che opera in Maremma e in Toscana.



L'agenzia, che è già leader nel Centro Italia nel settore della comunicazione d'impresa, negli ultimi 10 anni si è ulteriormente specializzata nel settore del marketing politico che è sempre più determinante nelle campagne elettorali.

“Siamo nati nel 2000 e sin da subito abbiamo avuto richieste da parte di candidati alle elezioni che hanno riconosciuto in noi uno staff altamente specializzato nei vari settori della comunicazione: dalla grafica, al social. A questo nel tempo abbiamo aggiunto ulteriori professionalità come spin doctor, giornalisti professionisti e counselor”.

Da tempo Studio Kalimero aveva come progetto quello di mettere in piedi un corso di alta formazione dedicato ai candidati, per poter offrire anche a chi non si avvalesse di una agenzia di comunicazione, quegli strumenti fondamentali che servono per orientarsi nel sempre più complicato mondo della politica.

“Abbiamo realizzato qualcosa di nuovo perchè vogliamo trasferire la nostra competenza e metterla a disposizione dei singoli. Non sostiuiamo il lavoro di agenzia – precisa Gasparri - ma prepariamo il candidato ad affrontare bene il percorso politico offrendo strumenti che vanno dal counseling al marketing elettorale, da una minima ma necessaria preparazione giornalistica fino a comprendere bene il linguaggio della comunicazione. A quel punto il candidato saprà ancora meglio cosa va ad affrontare”.

“Questa nostra proposta – conclude Gasparri - va ad ampliare ii servizi che vogliamo offrire come agenzia e segna anche un nuovo corso della vita di Studio Kalimero che da qualche anno, nella gamma dei prodotti di comunicazione, ha scommesso non solo sul web, sulla grafica e sulla comunicazione tradizionale ma si è aperto anche alla formazione e all'organizzazione di grandi eventi.”

Il corso, della durata di 16 ore, si terrà in due giorni a Grosseto, ed è rivolto ai singoli candidati, ai componenti dello staff operativo e a tutti coloro che hanno interesse per avvicinarsi a un mondo complesso e affascinante come quello della comunicazione politica.

Per ulteriori informazioni: www.kalimero.it