Carnevale ad Orbetello, ecco l'ordinanza per i commercianti

Orbetello: Tutto pronto in Laguna per la 49° edizione del Carnevaletto da 3 Soldi. E in occasione delle sfilate dei carri allegorici lungo Corso Italia, il Sindaco ha emesso l'ordinanza per i commercianti di divieto di apertura dei tendaggi con l'obbligo di rimozione degli ingombri a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica.

"Il Sindaco - si legge nell'ordinanza - Dato atto che nei giorni 21 - 28 Gennaio e 04 – 11 – 18 Febbraio 2018, con inizio alle ore 13,00 e termine alle ore 19,30, nonché il 13 Febbraio dalle ore 20,30 in Orbetello Centro, lungo tutto il Corso Italia, verranno effettuate alcune sfilate di carri allegorici di carnevale; Visto che la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Impianti di Pubblico Spettacolo, con verbali in data 17.01.2012 e 13.02.2014, aveva prescritto che tutte le tende parasole e tutti gli eventuali oggetti ed ingombri che comportino la riduzione della percorribilità dei carri con ampiezza inferiore a mt. 1,20 su ambo i lati del percorso, devono essere rimossi;

Considerato che permangono le stesse condizioni di pericolosità rilevate dalla Commissione Comunale di Vigilanza in data 17.01.2012 e 13.02.2014; Ritenuto pertanto dover intervenire a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, ed anche a salvaguardia della incolumità degli stessi carri allegorici; Visto l’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

che durante le sfilate dei carri allegorici è fatto divieto a chiunque ne sia in possesso e ne faccia uso, di aprire o far sporgere sulla predetta pubblica via, tendaggi e relativi supporti e altri simili oggetti e attrezzature, che comportino la

riduzione della percorribilità dei carri con ampiezza inferiore a mt. 1,20 su ambo i lati del percorso, tenuto conto della larghezza massima dei carri di mt. 2,70 e della altezza massima degli stessi di mt. 5.00.

E’ fatto inoltre obbligo, a chiunque ne sia in possesso e ne faccia uso, di rimuovere ogni oggetto, attrezzatura o altro ingombro posizionato sulla sede stradale di Corso Italia, che possa essere causa della riduzione della percorribilità dei carri come sopra specificato.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza verrà punita ai sensi di Legge.

Dispone notifica alla cittadinanza mediante affissione all’Albo e diffusione a mezzo stampa e sito istituzionale del Comune: www.comune.orbetello.gr.it.



Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore al Tribunale Amministrativo Regione Toscana, ai sensi dell’art. 21 della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034; o in alternativa entro 120 giorni dalla entrata in vigore al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971 n. 1199".