Provvedimenti presi per l'azienda San Giorgio di San Valentino

Il Sindaco Carla Benocci

Sorano: L'amministrazione comunale di Sorano prende atto del provvedimento di sequestro adottato dall'autorità giudiziaria nei confronti dell'Azienda San Giorgio di San Valentino di Sorano nel doveroso rispetto dell'autonomia della magistratura.- esprime profonda preoccupazione e fa propri i timori espressi in queste ore dai dipendenti e dalle loro famiglie come dalle imprese dell’indotto, sul loro futuro lavorativo. –

In tal senso nel chiedere che vengano subito attivati i necessari ammortizzatori sociali l’amministrazione comunale convocherà a breve una riunione con le organizzazioni sindacali provinciali di categoria, la rappresentanza sindacale della San Giorgio, le istituzioni provinciali e regionali e i capi gruppo consiliari per concordare e promuovere le opportune iniziative. Al tempo stesso l’amministrazione comunale assicura ogni possibile collaborazione per quanto di sua competenza per i miglioramenti ambientali e produttivi della San Giorgio come del resto sta avvenendo in sede di predisposizione delle schede di coopianificazione che poi saranno esaminate dalla Regione Toscana.