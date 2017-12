Variazioni ai servizi di raccolta nel comune di Grosseto in occasione del Capodanno

Grosseto: Sei Toscana comunica che in occasione del Capodanno i servizi di raccolta porta a porta rivolti alle utenze domestiche subiranno alcune modifiche.



In particolare, le raccolte differenziate porta a porta rivolte alle utenze domestiche relativamente alla frazione organica e ai pannolini previste per lunedì 1 gennaio saranno anticipate a domenica 31 dicembre.

Confidando nella collaborazione dei cittadini, Sei Toscana raccomanda sempre il rispetto dei giorni e degli orari di conferimento previsti dal regolamento comunale che si ricorda essere entro le 6 della mattina.



Sei Toscana ricorda inoltre che il centro di raccolta di via Zaffiro resterà chiuso nella giornata di lunedì 1 gennaio.

Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800127484 o consultare il sito www.seitoscana.it.