Difesa del suolo: dal protocollo Regione-Ministero 120mila euro per interventi nel comune di Scansano.

Il commento del capogruppo Marras

Grosseto: 120mila euro per mettere in sicurezza la strada di Montorgiali: 60mila per la realizzazione delle opere di consolidamento delle acque a monte della strada (I lotto) e 60mila euro per il II lotto. Questo il contributo previsto per la provincia di Grosseto dal protocollo d’intesa firmato pochi giorni fa dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e dal ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti.

“La Regione ha scelto, da anni, di investire in maniera costante per difesa del suolo e la prevenzione del dissesto idrogeologico affiancando alle grandi opere interventi su tutto il territorio che mettano in sicurezza i cittadini; proprio in quest’ottica il protocollo firmato pochi giorni fa con il ministero dell’Ambiente prevede contributi per la realizzazione di opere in nove province su dieci: in provincia di Grosseto arriveranno 120mila euro che serviranno per realizzare opere di contenimento delle acque sulla strada comunale di Montorgiali”.

Così parla Leonardo Marras, capogruppo Pd Regione Toscana, commentando il piano di stanziamenti previsto dal protocollo per difesa del suolo sottoscritto da Regione Toscana e Ministero dell’Ambiente.