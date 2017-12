Roccastrada: un regolamento più semplice per il rilancio del Madonnino

Il sindaco Limatola: “Meno vincoli e più flessibilità per favorire lo sviluppo del polo agro industriale”. Atto approvato dal consiglio comunale e affianca altre azioni di semplificazione burocratica

Roccastrada: Minori vincoli nell’utilizzo degli spazi e maggiore flessibilità in termini economici e occupazionali per favorire lo sviluppo e il rilancio del Polo agro industriale del Madonnino.

Sono queste, in sintesi, le caratteristiche principali del regolamento per l’assegnazione in proprietà e l’utilizzo di aree produttive nella zona del Polo agro industriale del Madonnino, approvato oggi, venerdì 22 dicembre dal consiglio comunale di Roccastrada, nell’ultima seduta del 2017.

“Il Polo agro industriale del Madonnino - spiega Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada - rappresenta un patrimonio importante per l’economia e lo sviluppo del nostro territorio e può accogliere attività produttive artigianali, industriali, commerciali e servizi, oltre a trasformazione e vendita di prodotti agricoli. Questo regolamento nasce con l’obiettivo di ridurre i vincoli finora esistenti su partecipazione ai bandi di assegnazione degli spazi, dimensioni dei lotti a disposizione, vincoli sulle assunzioni di personale e modalità di pagamento. Una normativa più flessibile sarà un incentivo per nuove attività e consentirà di valutare meglio opportunità economiche e produttive che potranno rilanciare l’area e avere ripercussioni positive su tutto il territorio maremmano”.

“La semplificazione prevista dal regolamento sul Polo agro industriale del Madonnino - aggiunge Limatola - va ad affiancare altre azioni promosse dal Comune di Roccastrada per mettere a disposizione delle imprese una burocrazia più snella e favorire concretamente la ripresa dell’economia locale, nel rispetto delle linee programmatiche che ci eravamo dati all’inizio del mandato. Tra queste, ricordo l’istituzione del tutor d’impresa, figura interna al Comune con il compito di essere vicini al tessuto economico e produttivo locale e incentivare nuove iniziative imprenditoriali assistendo e fornendo informazioni su normative e regolamenti, l’azzeramento della Tari per i primi due anni di attività e agevolazioni per attività già presenti e, ultima solo in ordine di tempo, l’adesione al Comitato promotore per la costituzione del Distretto rurale della Toscana del Sud per contribuire allo sviluppo del tessuto economico e occupazionale locale, a prevalente vocazione agricola favorendo la sostenibilità ambientale ed economica. L’economia maremmana - conclude Limatola - ha tutte le potenzialità per ripartire e svilupparsi, partendo proprio dal rilancio del Polo agro industriale del Madonnino e il Comune di Roccastrada è pronto ad affiancare e ascoltare tutti coloro che vorranno investire in questa direzione”.