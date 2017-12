Il Panathlon Grosseto chiude l’anno con un gran galà

... e gli auguri di Buone Feste. Nel corso della serata presentati tre nuovi soci.

di Giulia Ferretti

Grosseto: Erano davvero tantissimi i soci e gli ospiti del “Gran Galà” di fine anno organizzato dal locale Panathlon club Grosseto del presidente Armando Fommei lo scorso sabato 16 dicembre.

Nella oramai usuale cornice dell’hotel Gran Duca di Grosseto tra gli ospiti non ha voluto far mancare la propria presenza anche Orietta Maggi, Governatore del Distretto Toscana del Panathlon International. Nel corso della conviviale, vissuta all’insegna del divertimento e dello stare assieme in quanto durante la serata si è svolta anche una simpatica “tombolata” con ricchi premi per tutti, sono stati presentati tre nuovi soci che hanno aderito al Club.

Questi sono (vedi foto) Franco Rossi, padre dell’Assessore allo Sport del Comune di Grosseto Fabrizio Rossi che tra l’altro era presente in veste non ufficiale alla cena, Stefano Andreini e Andrea Bassi. Alla fine della serata il commento del presidente Armando Fommei è stato quello di una grande soddisfazione per la buona riuscita della conviviale, vissuta dai presenti come momento di forte unione e amicizia.