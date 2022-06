'I Luoghi del Tempo 2022'

Con Stefano Mancuso e Max Casacci a Poggiotondo, sabato 4 giugno

Scarlino: La quinta giornata del festival “I Luoghi del Tempo”, sabato 4 giugno, vedrà come protagonisti due importanti e originali rappresentanti della cultura e dello spettacolo italiano: Stefano Mancuso e Max Casacci. La location, pensata dagli organizzatori di Associazione M.Arte insieme all’amministrazione locale, è certamente un luogo d’eccezione: Poggiotondo, nel comune di Scarlio e precisamente nella valle dell’Alma, dove è conservata una necropoli etrusca immersa in un fitto bosco di macchia mediterranea, traccia delle Vie degli Etruschi percorribili in tutta la Maremma e caratterizzata per l’ottima conservazione dei quattro tumuli funerari a forma conica databili tra il VII e VI secolo a. C. e una fattoria della quale rimangono solo i resti.

Qui, dalle ore 18:00, il botanico e saggista Stefano Mancuso, insieme al naturalista Giacomo Radi, accompagnerà il pubblico alla scoperta dei segreti di un mondo semisconosciuto da lui raccontato in “La pianta del mondo” (Laterza ed.), nel quale ipotizza un pianeta vegetale con delle regole che ricalcano il pianeta umano; un mondo meraviglioso, sperduto e sconosciuto che certamente scardina e spiazza la nostra visione antropocentrica dell’universo. Coordina l’evento il giornalista Luca Mantiglioni.

Alle ore 19:00 il mondo delle piante narrato da Stefano Mancuso lascerà il posto al suono della natura raccontato dal musicista Max Casacci nel progetto “Earthphonia”: un viaggio che interpreta la natura estraendo da essa melodie e ritmo, un viaggio fisico e mentale che ispira cammini, integra conoscenze e luoghi, apre a sensazioni e pensieri, pone al centro la bellezza e la fragilità di mille mondi tutti differenti.

A chiudere la serata (ore 20:00), una degustazione di prodotti tipici, offerti grazie alla sinergia e alla collaborazione con aziende e produttori locali come, in questa serata, Az. Agricola La Pierotta, Az. agricola La Maremmana, Az. Agricola Silvia Leprai.

I luoghi del tempo è organizzato da Associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, con il contributo e il supporto della Rete delle biblioteche e Archivi della Maremma, del Parco Nazionale delle Colline Metallifere e della Fondazione CR Firenze; con la collaborazione del Main Sponsor CONAD, Fondazione Luciano Bianciardi, CESVOT.

Si rinnova la collaborazione con Conad che dimostra la sua attenzione al territorio ed alle sue eccellenze, prodotti locali che fanno parte integrante della nostra Cultura e che assieme a Conad vengono valorizzati. La collaborazione assicura inoltre ai possessori di “Carta Insieme” uno sconto su tutti i biglietti del festival.

I PROTAGONISTI DELLA SERATA

Stefano Mancuso. Scienziato e appassionato divulgatore, è tra le massime autorità mondiali impegnate a studiare e divulgare una nuova verità sulle piante. Professore ordinario presso l’Università di Firenze e ordinario dell’Accademia dei Georgofili, dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, con sedi a Firenze, Kitakyushu, Bonn e Parigi. Nel 2013 pubblica il pluripremiato best-seller Verde brillante (Giunti Editore, 2015). Nel 2018, il suo libro Plant Revolution (Giunti Editore, 2017) vince il Premio Galileo, il più prestigioso premio per la saggistica scientifica.

Max Casacci. Chitarrista e fondatore dei Subsonica, attualmente è attivo nel mondo della musica elettronica sperimentale anche in veste di sound engineer. Insieme ai Deproducers (i produttori Gianni Maroccolo, Riccardo Sinigallia e Vittorio Cosma) si occupa di trasporre in musica la Scienza. Il suo ultimo progetto è Earthphonia, album/libro realizzato esclusivamente con i suoni della natura e dei suoi ecosistemi.

