Alla Fondazione Polo Universitario Grossetano il progetto 'A scuola di Costituzione'

La cerimonia conclusiva del progetto 'A scuola di costituzione'

Grosseto: L'1 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, alla presenza di S.E. il Prefetto di Grosseto Dott.ssa Paola Berardino e delle autorità cittadine, si terrà la cerimonia conclusiva della X edizione del Progetto “A scuola di Costituzione”.

Quest’anno è stato tema dei lavori l’articolo 11 della Carta Costituzionale, che, quando il Progetto è stato realizzato, è diventato drammaticamente attuale – oltre le aspettative degli organizzatori - a causa della guerra in corso.

Le studentesse, gli studenti e gli insegnanti del Polo Liceale Aldi, del Liceo Rosmini, dell’ITC Fossombroni e dell’ISIS Leopoldo II di Lorena, supervisionati da esperti costituzionalisti messi a disposizione dalla sezione ANPI “Elvio Palazzoli” di Grosseto, hanno affrontato con grande partecipazione ed entusiasmo il compito, articolandosi in gruppi di lavoro su tutti e tre i principi contenuti nell’articolo 11, quello antimilitarista, quello pacifista e quello internazionalista. I lavori di gruppo si sono svolti nell’ambito del lavoro curriculare delle classi, senza pregiudizio per il tempo-scuola e in modo del tutto gratuito, poichè i costi vivi del Progetto sono stati interamente a carico della sezione ANPI. La supervisione dei lavori è stata articolata in tre seminari sui rapporti tra Resistenza e Costituzione, sull’articolo 11 e sulle sue conseguenze legislative.

Alla cerimonia finale, che si terrà nell’Aula Magna della Fondazione Polo Universitario, prenderanno la parola, oltre alle autorità cittadine (Prefettura, Comune, Polo Universitario), rappresentanti degli studenti e degli insegnanti, a testimoniare la necessità di diventare cittadini italiani nel rapporto con le istituzione democratiche della Repubblica.

Verranno presentati alcuni saggi degli elaborati finali delle studentesse e degli studenti; saranno distribuiti a tutti partecipanti gli “attestati di cittadinanza” e una copia della Costituzione e dello Statuto Regionale, messo a disposizione dalla Regione Toscana. Concluderà la cerimonia il taglio della tradizionale torta tricolore.