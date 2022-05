Consiglio comunale domani a Grosseto

Grosseto: Convocato per il giorno 31 maggio alle 9 il Consiglio comunale di Grosseto

Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha disposto la convocazione del Consiglio comunale, in via ordinaria, per il giorno martedì 31 maggio alle ore 9. Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw

Di seguito le proposte che saranno trattate:

- Comunicazioni Istituzionali

- D.Lgs. 267/2000 Art 175: Prima Variazione Al Bilancio Di Previsione 2022-2024.

- D.Lgs. N. 267/2000 Art. 234: Nomina Collegio Revisori Dei Conti Per Il Triennio 2022-2025

- Piano Economico Finanziario Del Servizio Rifiuti Per L’Anno 2022 Ai Fini Della Tari 2022 – Presa D’Atto

- Approvazione Delle Tariffe Per L’Applicazione Della Tassa Sui Rifiuti (Tari) Anno 2022.

- Introduzione Agevolazione Straordinaria Tari Per L’Anno 2022

- Deliberazione N. 17/2022 Della Sezione Regionale Di Controllo Per La Toscana Della Corte Dei Conti - Integrazione Adempimenti.

- Proposta Di Adesione Al “Patto Dei Sindaci Per Il Clima E L’Energia”

- Modifiche Al Regolamento Comunale Sulla Disciplina Delle Attività Rumorose

- Regolamento Urbanistico Del Comune Di Grosseto - Aggiornamento Patrimonio Edilizio Esistente Privo Di Scheda E Modifica Classificazione Edifici Attribuita Dal R.U.

- Ordine Del Giorno Su Sovraffollamento Classi Nelle Scuole, Presentato Dai Consiglieri Gabbrielli (Fi-Ppe) E Pizzuti (Liberali,

Riformisti E Socialisti).