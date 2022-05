Laguna di Orbetello, sindaco Casamenti risponde a Monni

"Invitiamo l'Assessore Regionale a farci visita"

Orbetello: "Le dichiarazioni dell'Assessore regionale all'Ambiente Monni ci hanno sorpreso. Ci sono stati vari passaggi in questi mesi tra gli uffici della regione, alcuni membri del Comitato Scientifico, il Comune; gli ultimi bollettini dell'Arpat hanno segnalato il superamento di un parametro di allarme. Siamo felici di aver appreso che l'Assessore Regionale si preoccupi della nostra Laguna. È l'occasione giusta però per chiarire alcuni punti. In primis il Comune non ha poteri di ordinanza preventiva per interventi di emergenza in laguna neanche in fase di urgenza; l'attivazione delle pompe può avvenire solo sulla base di disposizioni regionali anche per la presenza di importanti elementi da verificare (la prima questione quella della nidificazione); per questo motivo esiste il comitato tecnico scientifico che è convocato dalla Regione per discutere in caso di condizioni di allarme sui provvedimenti da prendere da parte della Regione; in secondo l'Arpat ha inviato in alcune giornate bollettini in cui era stato superato un parametro di allarme; in caso di superamento dei parametri la regione sulla base dell'accordo di Programma convoca il comitato scientifico; una competenza questa della Regione e non del Comune; inoltre la prima comunicazione del comune alla Regione è di marzo 2022, l'ultima di pochi giorni fa, per verificare la situazione; ogni lettera del Comune aveva tra gli indirizzi anche la parte politica rappresentata dall'Assessore regionale Monni da cui però non abbiamo mai avuto alcun contatto. Dispiace quindi che l'Assessore Monni sia intervenuta solo in questa circostanza.

Probabilmente non è a conoscenza del fatto che il Comune di Orbetello ha sempre ringraziato pubblicamente nel passato e nel presente, e continuerà a farlo ogni volta, la Regione Toscana per l'intervento che porta e ha portato avanti in passato per la Laguna in sostituzione dello Stato, dopo il disastro del 2015 Ribadiamo quindi come abbiamo sempre fatto, anche nel penultimo Consiglio Comunale, il ringraziamento alla Regione. Ciò non toglie che quest'anno ci siano stati dei ritardi, sicuramente scusabili vista anche l'acuirsi nei mesi scorsi dell'emergenza Covid. Nelle ultime sei stagioni estive le pompe, indipendentemente dalla presenza per la Laguna di fattori di attenzione, allarme o di assoluta tranquillità sono sempre state attivate tra fine febbraio e fine marzo visto che la situazione solitamente difficile si affaccia nel mese di luglio. Come già ricordato il Comune non può sostituirsi allo Stato per la Gestione della Laguna e la Regione da un aiuto prezioso e fondamentale come Soggetto Attuatore. Ciò non toglie che quest'anno a differenza delle sei stagioni precedenti siamo più preoccupati. Invito l'Assessore Regionale Monni a fare una visita alla nostra Laguna. Saremo felici di accompagnarla", conclude il Sindaco Orbetello Andrea Casamenti.