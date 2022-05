'Cesvot vicino a te': a Capalbio l’incontro per parlare di volontariato

L’appuntamento, aperto a tutti i cittadini, si terrà nella sala del Consiglio lunedì 30 maggio, alle ore 17

Capalbio: Si terrà l’incontro “Cesvot vicino a te”, un appuntamento che mira ad avvicinare il Centro servizi volontariato Toscana al territorio. “Siamo convinti – dichiara l’assessore con delega al Sociale del Comune di Capalbio – che giornate di questo genere siano fondamentali per avvicinare i cittadini al mondo del volontariato, diffondendo una maggiore conoscenza dei servizi che il Cesvot mette a disposizione della comunità”. L’appuntamento, aperto a tutti cittadini, si svolgerà lunedì 30 maggio, alle ore 17, nella sala del Consiglio del Comune di Capalbio. Saranno presenti anche Gianfranco Chelini, sindaco del Comune di Capalbio, e Patrizia Puccini, assessore con delega al Sociale. “Siamo sicuri – commenta il sindaco del Comune di Capalbio – che la risposta dei cittadini non si farà attendere. Sarà anche un’opportunità per dialogare sul futuro del Terzo settore, soprattutto alla luce della riforma e con della nascita del Registro unico nazionale”.