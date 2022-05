Lavori. Altro intervento del Consorzio di Bonifica nella piana di Capalbio

Capalbio: Altro intervento del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nella piana di Capalbio, in località Chiarone Scalo.

I lavori di manutenzione ordinaria hanno riguardato il canale Scaricatore della Bassa, affluente destro del fosso Chiarone: è stata rimossa la vegetazione infestante in eccesso all’interno della sezione idraulica del corso d’acqua.

Questo intervento permetterà di prevenire esondazioni e allagamenti nelle aree adiacenti, nelle quali sono presenti terreni agricoli ma anche strade provinciali e comunali. La tutela del rischio idraulico è quindi fondamentale in questa zona del territorio comunale di Capalbio, per proteggere i ponti e le strade sotto i quali scorre il canale.

Anche questa manutenzione è stata eseguita seguendo le indicazioni della Regione Toscana per la tutela della flora e della fauna.