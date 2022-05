A Massa Marittima è iniziato il servizio civile per Edoardo Tanagli

Massa Marittima: Si chiama Edoardo Tanagli il giovane che ha iniziato in questi giorni a svolgere il servizio civile universale presso il Comune di Massa Marittima, avendo partecipato al bando rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Edoardo presterà servizio come volontario per i prossimi 12 mesi all’ufficio pubblica istruzione del Comune, 25 ore a settimana, nell’ambito del progetto “Inclusivamente, sostegni e socialità per bambini e adolescenti”, con le seguenti mansioni: supporto all’attività ordinaria del Comune nel settore dell’istruzione, ma anche esperienza di front office, aiutando i genitori nella compilazione delle procedure on line e supporto all’attività educativa a contatto con i bambini, a partire dalle primissime iniziative che sono partite in questi giorni fino ai campi estivi.

Il Comune di Massa Marittima ha sempre partecipato al Servizio Civile nell’ambito del sociale con le iniziative promosse da Anci Toscana, come la Bottega della Salute. La novità di questo progetto, è che interessa i servizi educativi e la scuola. Non è un contratto di primo impiego ma un percorso formativo interessante che consente di acquisire competenze da spendere in futuro nel mercato del lavoro.

Nella foto da destra: Irene Marconi, assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Edoardo Tanagli del servizio civile; Francesco Rapezzi, operatore di progetto.