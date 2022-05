Festa contadina a Marsiliana

Domenica 29 maggio. Ingresso libero

Manciano: Indossate la camicia a quadri, i jeans e il cappello di paglia perché domenica 29 maggio, a Marsiliana, nel Comune di Manciano, si svolgerà la prima edizione della Festa contadina con esposizioni, prove in campo, giochi e aperitivo contadino, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero per l’intera giornata.

L’evento è promosso da Renaioli Macchine Agricole, azienda storica di vendita e assistenza macchinari agricoli che opera dal 1996.



“Sta diventando sempre più difficile essere agricoltori e allevatori, oggi, a causa degli aumenti insostenibili delle materie prime e dei costi di produzione, – afferma Alessandro Renaioli – basti pensare che il gasolio agricolo ha raggiunto prezzi mai visti prima. Eppure se vogliamo continuare ad avere buon cibo sulle nostre tavole ci dobbiamo rendere conto di quanto sia importante difendere questo settore dell’economia italiana. La Festa contadina, oltre ad essere un momento di incontro e di svago per tutti, nasce dalla volontà di ribadire il valore dell’agricoltura e delle nostre aziende che sono le prime custodi della terra e del paesaggio e l’importanza di preservare e tramandare la millenaria civiltà contadina, con il bagaglio di conoscenze del territorio e delle tecniche di coltivazione che essa custodisce.”



Il programma della giornata prevede giochi per tutte le età. Si alterneranno diverse iniziative: corsa col sacco, piantiamo un albero, gioco del golf con l’escavatore. E per le donne prove di abilità in retromarcia con il trattorino rasa erba e la gincana in parallelo con climber.



E poi esposizione e prove in campo delle ultime novità per il giardinaggio e la manutenzione del verde, per la lavorazione del terreno in campo aperto e delle macchine da vigneto.