Ribolla, finisce con spettacoli teatrali la rassegna 'La miniera a memoria'

Ultimi appuntamenti nei giorni di sabato 28 e domenica 29 maggio con il cartellone dedicato al ricordo della strage di Ribolla.



Roccastrada: Fine settimana all’insegna della cultura e del teatro nel ricordo del 68esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954. Sono quelli in programma a Ribolla sabato 28 e domenica 29 maggio con il cartellone “La miniera a memoria” che chiude l’edizione 2022.

Sabato 28 maggio, alle ore 18,00 a Pozzo Camorra, nell’ambito del cartellone della rassegna “I luoghi del tempo”: “Bianciardi e i minatori di Maremma” con David Riondino, Giovanni Guidelli, Boosta.



Domenica 29 maggio alle ore 21.00 nei locali dell’ex cinema spettacolo teatrale “La solita zuppa” di Luciano Bianciardi a cura di Riccardo Rombi, con Maria Cassi e Leonardo Brizzi. Organizzazione Emilia Paternostro – Produzione Compagnia Catalyst. Per Info e prenotazione biglietti (prezzo unico 5 €) chiamare il 347 1177230 (Stefano).



Per maggiori informazioni su entrambi gli spettacoli, consultare il sito internet del Comune di Roccastrada: www.comune.roccastrada.gr.it sezione Eventi.

Informazioni. Il cartellone “La miniera a memoria” è promosso dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso SdS, Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, Fondazione Bianciardi, Fondazione Toscana Spettacolo e numerose associazioni locali. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune, www.comune.roccastrada.gr.it e per ulteriori informazioni è possibile contattare la Porta del Parco di Ribolla al numero 0564-578033.