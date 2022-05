Successo per il corso di formazione sull'accoglienza di Anci Toscana e Comune

Isola del Giglio: Un corso di formazione sull'accoglienza turistica che ha riscosso interesse e partecipazione degli operatori turistici, ma non solo. È quello che si è svolto giovedì scorso nella sala I Lombi di Giglio Castello, tenuto da Massimiliano Moscarda, formatore esperienziale, insieme a Sonia Pallai, responsabile turismo di Anci Toscana.

"È un grande piacere per noi collaborare con il Comune - commenta Sonia Pallai- Anci Toscana ha investito per rafforzare il settore del turismo e la nostra ricompensa più grande è stare accanto ai comuni e riscontrare la loro soddisfazione, nello spirito del nostro motto #sempreafiancodeicomuni". Soddisfazione espressa dall'assessore al turismo di Isola del Giglio Walter Rossi.

"È stata un'opportunità di crescita importante sia per i nostri operatori economici, sia per chi si occupa comunque di accoglienza turistica, come la Polizia Municipale o gli operatori degli infopoint - sostiene Rossi- Vivere in quello che tutti noi consideriamo un paradiso e, soprattutto, poter fare qui impresa o comunque lavorarci non vuol dire automaticamente soddisfare il target di richiesta che il turista si aspetta. Per questo noi crediamo nell'aggiornamento e nella formazione e ringraziamo Anci per queste opportunità messe a nostra disposizione e che, come amministrazione, cerchiamo di sfruttare al meglio e proseguiremo anche nel futuro ad organizzare". Tra gli argomenti toccati il rapporto fondamentale tra turismo e comunicazione nell'accoglienza, ma anche il progetto Winter-Med, cioè il protocollo turistico delle isole del Mediterraneo e il piano turistico della Regione Toscana. "Siamo molto soddisfatti dei corsi che, in vari ambiti, organizziamo con Anci -conclude l'assessore Rossi- i cui insegnamenti vengono immediatamente riportati nelle attività quotidiane di un'Isola che vede nel turismo il suo motore di sviluppo e di benessere".