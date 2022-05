Cantine Aperte: alla scoperta del 'peccato naturale' in Toscana

Decine di appuntamenti in Toscana dal 28 al 29 maggio con il celebre appuntamento per i wine lovers.

Dai cantastorie locali ai vini ancestrali, passando per la storia più antica delle cantine fino ai metodi del futuro che guardano al passato. Il Peccato Naturale del vino sarà al centro dei programmi delle circa 70 cantine che a fine maggio daranno vita al grande appuntamento di Cantine Aperte.

Montalcino: Cantine Aperte torna in tutta la Toscana dal 28 al 29 maggio. Saranno i “peccati naturali” delle circa 70 cantine partecipanti al centro di questa edizione che metterà a nudo l’essenza del vino toscano presentandolo agli appassionati in una chiave nuova ed esclusiva in questi giorni. Un ritorno alla natura e alla naturalità del vino e delle esperienze a questo prodotto legate, ma anche un ritorno alla terra, all’anima delle proprie passioni, dall’arte alla gola, dalla musica alle emozioni. Nei due giorni vivranno collaborazioni con le aziende del territorio, vini naturali, degustazioni in luoghi suggestivi, riscoperta degli angoli architettonici più belli delle nostre cantine, ma anche musica, mostre d’arte e molto altro. Perché un “peccato naturale” è non partecipare a Cantine Aperte 2022. «Abbiamo pensato a questo tema perché dopo la pandemia e gli eventi che stanno accadendo in tutto il mondo sembra sempre più importante tornare a guardare le nostre origini – spiega il presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana, Emanuela Tamburini – ed ecco quindi che abbiamo pensato di chiedere alle nostre cantine di proporre le loro idee circa questo tema e di far vedere a tutti gli appassionati quella che è la loro essenza “al naturale”».



Dal trekking alle merende in vigna, fino alle degustazioni in luoghi storici: i programmi di Cantine Aperte in Toscana. Da Bolgheri alla Maremma, dalle terre di Arezzo a quelle di Pisa, passando per le Docg storiche come San Gimignano, Montepulciano, Montalcino e il Chianti, fino a Carmignano. La Toscana del vino aprirà le porte ai wine lovers che quest’anno potranno scoprire il “peccato naturale” del vino. Dalla passeggiata nelle fondamenta del tempio di Ercole, alla riscoperta dei vitigni autoctoni, passando per il vino raccontato da stornellatori di un tempo, o il metodo classico fatto in una terra di rossi e in modo “naturale”. Ci sarà poi chi proporrà la scoperta dei vini naturali e chi ancestrali, ma anche chi per “Peccato Naturale” proporrà quello di “gola”, con grigliate e abbinamenti particolari. Ancora visite a cantine storiche, all’apiario aziendale, o mostre d’arte, senza dimenticare i paesaggi dove sorgono le cantine e i vigneti più belli del mondo. I programmi di tutte le iniziative sono disponibili on line sul portale www.mtvtoscana.com



L'Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie circa cento soci fra le più prestigiose cantine del territorio, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di qualità.



I programmi e le cantine partecipanti per la provincia di Grosseto:

Agricola Il Ponte

Strada Carige Alta 15, Capalbio, Gr



Date: 28-29 maggio

Peccato naturale: Connessione con la natura e il territorio maremmano



Durante Cantine Aperte Il Ponte offre la possibilità di assaggiare i propri prodotti; le attività programmate sono:

Sabato: degustazione di 5 calici con visita della cantina alle ore 11.00 e alle ore 16.30. Durante la degustazione sono previste delle attività artistiche per i bambini.

Domenica: T-day, il giorno del Tempo, il giorno della Terra, il giorno del Trekking! Degustazione di 5 calici con visita della cantina alle ore 11.00, alle ore 15.00. Percorso di Trekking da 5km ad anello con degustazione finale di 3 calici. Partenza ore 15.



Prenotazione obbligatoria entro e non oltre venerdì 27: 3334843966



Antica Fattoria La Parrina

Strada Provinciale Parrina, snc, 58015 Orbetello GR



Date: 28-29 maggio

Peccato naturale: connubio erborinato di pecora guttus + passito igt toscana



Cantine Aperte. Visita in cantina e nei vigneti.

Degustazione di vini e formaggi.



Prenotazione obbligatoria 0564862244



Capua Winery

Loc. Pian d’Artino 21, 58014 Saturnia GR



Date: 28-29 maggio

Peccato naturale: Gioco d’azzardo... col vino!



Indovina in Cantina! Durante la degustazione saranno proposti semplici giochi e quiz su argomenti enogastronomici, sfida i tuoi compagni a tavola! Una bottiglia in omaggio al vincitore!



Prenotazione obbligatoria (contatti) Maria Grazia Caliandro 3284832758



Fattoria Acquaviva

loc. Acquaviva – 58014 MontemeranoSaturnia (Grosseto)



Date: domenica 29 maggio

Peccato naturale: la degustazione avverrà in pieno contatto con la natura nel nostro parco secolare con vista su un panorama senza interruzioni per oltre 30 km



Peccando DiVino in natura. A Villa Acquaviva sin dal 1985 (anni di inizio vinificazione) abbiamo sempre voluto rispettare la natura e il territorio raccontando con i nostri vini un peccato naturale ormai millenario: bere un calice di vino immersi nella natura incontaminata. Per questo dopo la visita dei vigneti e della cantina, degusteremo 2 vini di nostra produzione nel parco secolare con vista sulla Maremma Toscana incontaminata e in pieno sviluppo di colori e profumi primaverili. Il tutto sarà accompagnato da un peccato di gola con prodotti mt. 0 della nostra tenuta.



Prenotazione obbligatoria 0564602890 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



Fattoria La Maliosa

Loc. Podere Monte Cavallo



Date: 28-29 maggio

Peccato naturale: Il nostro vino naturale, degustato nella selvaggia e incontaminata natura maremmana.



In occasione di Cantine Aperte, organizzato in collaborazione con il Movimento del Turismo del Vino Toscana, abbiamo pensato di farvi vivere la bellezze della natura maremmana a 360°.

Il nostro "Peccato naturale", tema dell'evento, sarà quello di darvi la possibilità di degustare il nostro vino naturale, in una cornice unica, con vista panoramica sui vigneti e uliveti della Fattoria. La Natura vissuta in tutti e 5 i sensi: il gusto del vino naturale, gli odori della primavera in fiore, la vista di paesaggi collinari verdi e floreali, il tatto della terra e della ricca flora maremmana.

L'azienda è certificata biologica dal 2010, fin dalla nascita, a testimonianza di un impegno costante nel tempo e per una sempre maggiore trasparenza nei confronti del cliente che sceglie con consapevolezza. La Maliosa è un progetto basato sulla scelta della qualità, della bellezza e della salubrità ambientale nel rispetto del territorio e della sua originalità.



L'esperienza include:

– un tour guidato nei pressi della cantina

– la visita guidata in cantina

– un picnic con formaggi e salumi locali e la bruschetta con il nostro olio EVO bio, accompagnati dal nostro Saturnalia rosso, vino naturale, blend di Ciliegiolo, Sangiovese e Cannonau grigio.

– Sole, relax e tanta natura!



Prenotazione obbligatoria: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o (+39) 3271860416



Le Mortelle

Loc. Ampio, Castiglione della Pescaia (Gr)



Date: domenica 29 maggio

Peccato naturale: Visita essenze



Visita guidata della cantina ipogea, dallo scenografico ingresso fino all’affascinante barricaia incastonata nella roccia, e degustazione dei vini Vivia, Botrosecco e Poggio alle Nane.



Prenotazione obbligatoria Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 0564 944003



Montauto

Località XI Montauto, Campigliola (GR)



Date: 28-29 maggio

Peccato naturale: Eleganza selvaggia



Dopo l’assaggio di due dei nostri vini ricchi di personalità e territorialità (Vermentino e Ciliegiolo), lasciati avvolgere dalle note raffinate e sensuali del nostro VERMOUTH TENUTA MONTAUTO, connubio perfetto tra una delicata nota amaricante e una morbida nota dolce: la differenza di un’esperienza, dove la nostra anima elegante si lega alla nostra anima selvaggia.

Orari: 10:00-13:00 / 14:00- 17:00



Prenotazione obbligatoria email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. +39 339 6726636



Purovino

Podere Corso 27, Montiano – Magliano in Toscana (GR)



Date: 28-29 maggio

Peccato naturale: STOP SOLFITI: il nostro peccato naturale . La prima cantina Sulphites Free di tutta la

Maremma. Un ritorno all’origine: la varietà del frutto e le peculiarità del vitigno spiccano in tutti i nostri vini. La scelta di vinificarli in purezza, senza blend eccessivi e forzati, ne risalta la naturalità.

L’assenza di solfiti aggiunti riporta a quei sapori originali, senza inganni o alterazioni a volte creati dalla troppa manipolazione del vino stesso. La nostra forza è proprio l’utilizzo di tecniche innovative. La sperimentazione di nuove strade ci ha permesso di valorizzare il nostro pensiero e di produrre un vino di qualità, che nel corso degli anni, ha trovato un perfetto connubio tra tradizione ed innovazione.

I vini Purovino si rivolgono a tutti gli amanti della naturalità del vino, agli amanti della qualità e agli amanti della ricerca del particolare e della produzione non standardizzata. Ogni annata ha la sua peculiarità e le sue caratteristiche.



28 MAGGIO: INIZIO ORE 11.00

La nostra visita inizia con camminata tra le vigne con spiegazione delle nostre varietà. Seguirà una visita della cantina con incontro con il nostro enologo per la spiegazione del nostro metodo brevettato Purovino per la produzione di vino senza solfiti aggiunti.

Degustazione in terrazza con vista sull’Isola del Giglio e Monte Argentario dei nostri 5 vini in abbinamento a prodotti freschi del territorio Maremmano.

29 MAGGIO INIZIO ORE 11.00 stesso programma del sabato (non ci sarà la presenza dell’enologo alla domenica).



Prenotazione obbligatoria Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – Tel 353 4099166



Rocca di Frassinello

Loc. Poggio alla Guardia, Giuncarico, Gavorrano, Grosseto



Date: domenica 29 maggio

Peccato naturale: L’ebrezza del vino dagli etruschi a La Chapelle



Abbiamo programmato 3 slot di visite della cantina: alle 11:00, alle 15:00 o alle 17:00 che termineranno sulla nostra terrazza panoramica con la degustazione di 2 vini Maremma Toscana DOC accompagnati da una schiacciata locale. Il massimo dei partecipanti per gruppo è di 25 persone.



Prenotazione obbligatoria (contatti) 0566 – 88400/ Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



Tenuta Fertuna

Strada Aurelia Antica, Loc. Grilli, Gavorrano (GR) 58023



Date: sabato 28 maggio

Peccato naturale: Il cammino di Dante da Firenze alla Maremma, vieni a scoprire i peccati naturali di Tenuta Fertuna



I peccati di gola della Maremma. Degustazione dei nostri vini in abbinamento ad un tagliere maremmano da assaporare nella bellezza del nostro giardino all’italiana. Porta con te una copertina per sdraiarti all’aperto.



Prenotazione obbligatoria Silvia tel. 366 9061253