'Piccoli Grandi Cuori in Sella con Nicola' Ã¨ arrivato in Toscana

'Piccoli Grandi Cuori in Sella con Nicola' è arrivato in Toscana

In sella alla sua Yamaha TDM 900 Nicola Scanferla sta girando l'Italia per portare il vessillo di Piccoli Grandi Cuori Odv lungo tutto lo ‘stivale: il suo viaggio sarà lungo più di 7 mila km, con 26 tappe. Ieri Nicola è arrivato a Cinigiano, poi proseguirà verso Aulla e verso il Piemonte. L'obiettivo è raccogliere fondi per il progetto "Mettici il cuore" che sostiene i cardiopatici congeniti e le loro famiglie, anche in attesa di trapianto di cuore.

Cinigiano: Paola è in attesa di Lucio, viene dalla Sicilia e ha bisogno di un luogo dove stare a Bologna in attesa del parto programmato, perché il bambino che aspetta è cardiopatico e dovrà nascere presso una struttura pronta ad accoglierlo, come il Policlinico di Sant'Orsola a Bologna. Luigi ha 18 anni ed ha appena avuto un trapianto di cuore, è stato dimesso ma ancora non può tornare a casa, a Genova, per via dei controlli ravvicinati in ospedale. Paolo ha una bambina di sei anni, attaccata al berlin heart, il cuore artificiale per i bambini: sua figlia è ricoverata e ad assisterla c'è la sua mamma, ma lui cerca un posto dove stare per essere vicino alla sua famiglia in questo momento drammatico. Queste sono solo alcune delle tantissime storie che l'associazione Piccoli Grandi Cuori accoglie presso la casa "Il Polo dei Cuori", nella città di Bologna, per aiutare le famiglie a vivere una quotidianità più serena in questo difficile percorso di cura: 6 appartamenti che ospitano gratuitamente i pazienti con cardiopatie congenite e le loro famiglie.



Le spese per portare avanti questo importante servizio di accoglienza, nato nel 2015, sono importanti: ospitare una famiglia significa ha un costo medio pari a circa 5 mila euro.



Per sostenere queste famiglie è molto importante la macchina della solidarietà, che ancora una volta si è mossa attraverso il grande gesto d'amore di Nicola Scanferla. Nicola, 62 anni a luglio, è partito in sella alla sua moto Yamaha TDM 900 per portare il vessillo dei Piccoli Grandi Cuori lungo lo stivale attraverso una sorta di "Giro d'Italia". 7.200 km di percorso in 26 tappe:

Partenza 30 aprile: Ravenna - Macerata

1° maggio: Macerata - Termoli

2 maggio: Termoli - Canosa di Puglia

3 maggio: Canosa di Puglia - Lecce

4 maggio: Lecce - Taranto

5 maggio: Taranto - Camigliatello Silano

6 maggio: Camigliatello Silano - Catania

7 maggio: Catania - Catania

8 maggio: Catania - Ragusa

9 maggio: Ragusa - Ragusa

10 maggio: Ragusa - Linguaglossa

11 maggio: Linguaglossa - Gioiosa

12 maggio: Gioiosa - Capo Vaticano

13 maggio: Capo Vaticano - Pisciotta

14 maggio: Pisciotta - Letino

15: maggio: Letino - Campotosto

16 maggio: Campotosto - Cinigiano

17 maggio: Cinigiano - Aulla

18 maggio: Aulla - Pinerolo

19 maggio: Pinerolo - Biella

20 maggio: Biella - Calolziocorte

21 maggio: Ballabio - Merano

22 maggio: Merano - Borca di Cadore

23 maggio: Borca di Cadore - Palmanova

24 maggio: Palmanova - Venezia Arrivo

25 maggio: Venezia - Bologna - Ravenna



Tutti possono viaggiare con Nicola donando su www.sostienipiccoligrandicuori.it i km che servono ad accogliere una famiglia per un anno al Polo dei Cuori. Ogni 30 euro donati al progetto "Mettici il cuore" corrisponderanno simbolicamente a 50 km del "motogiro d'Italia. Sui profili social dell'associazione e sul profilo facebook di Nicola Scanferla è possibile seguire il racconto aggiornato del viaggio: Nicola porta con sé tutti i piccoli e grandi cuori che l'associazione bolognese sostiene dal 1997.



Il suo viaggio terminerà il 25 maggio, con la sosta finale alla casa di accoglienza Polo dei Cuori: "Il 27 voglio essere a casa perchè mia figlia compie gli anni - sottolinea Scanferla -. L'idea è nata durante il lockdown: un viaggio perché il viaggio è l'essenza della vita. Il viaggio è una cura che viene portata alle persone che hanno bisogno. Un viaggio è speranza, è vita. Ho sentito forte il desiderio di spendere un messaggio a favore di chi non sta bene, dalla vita ho avuto tanto, ora è il momento di restituire. A viaggiare con me ci sarà la mia stella, che mi ha regalato mia moglie quando ho compiuto 60 anni. La stella è un segno di speranza".