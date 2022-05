Le premiazioni del 'Premio Kiwanis'

Follonica: Il Kiwanis Club Follonica, con la collaborazione dell’architetto e scultore Gian Paolo Bonesini, ha indetto un concorso riservato agli alunni delle scuole primarie dell’istituto scolastico “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima, denominato “Premio Kiwanis“.

Il premio è stato istituito per promuovere e incoraggiare la diffusione degli ideali kiwaniani diretti ai bambini del mondo.

E’ stato chiesto agli alunni delle Scuole Primarie appartenenti all’Istituto Comprensivo Scolastico Statale “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima che hanno voluto partecipare di effettuare un elaborato grafico a tecnica libera su foglio da disegno formato A4 sul tema: “Il bullismo visto dai bambini“.

A tal proposito il Club Kiwanis ha donato all’istituto scolastico diverse copie del libro a fumetti scritto da Modesto Lanci del Kiwanis Club Pescara, dal quale i bambini hanno potuto prendere ispirazione.

Gli elaborati, corredati da una scheda di iscrizione, compilata e firmata da un genitore, tramite le insegnanti di riferimento, sono stati consegnati al responsabile del premio Loriano Lotti.

Sono arrivati molti elaborati di diverse classi dalle scuole primarie di Massa Marittima e Montieri, appartenenti all’Istituto Scolastico Statale “Don Curzio Breschi”.

Il Presidente del Kiwanis Club Acireale, in provincia di Catania, il professor Salvatore Musumeci, avendo notato su Internet la pubblicazione del bando del “Premio Kiwanis”, ha fatto partecipare alcuni bambini della Scuola Primaria dell’Istituto “Vigo Fuccio – La Spina” di Acireale.

Per tale motivo sono stati inviati al responsabile del premio Loriano Lotti molti elaborati grafici di bambini della Scuola Primaria di Acireale (CT).

Un’apposita commissione, composta dall’Architetto Gian Paolo Bonesini e dalla Pittrice Carla Moscatelli, coordinati dal responsabile del premio Loriano Lotti, hanno individuato i migliori elaborati che i bambini hanno inviato.

Questi sono stati esposti al pubblico da sabato 23 a venerdì 29 aprile nella galleria d’arte “Spaziografico” a Massa Marittima.

Durante l’esposizione la giuria esaminatrice ha individuato tre vincitori per ogni classe partecipante al premio.. Sono stati individuati anche altri Vincitori per “Premi Speciali”

La cerimonia di premiazione e proclamazione dei vincitori è stata fatta a Massa Marittima giovedì 12 maggio, con inizio alle 9.30 nella Sala Congressi del Palazzo dell’Abbondanza.

Alla cerimonia hanno partecipato, al gran completo, in presenza, gli Alunni delle Scuole Primarie di Massa Marittima (Classi IIA, IIIB, IVA e IVB) e Montieri (GR) dell’Istituto Comprensivo Scolastico Statale “Don Curzio Breschi”, accompagnati dalle rispettive Insegnanti.

Presente la Dirigente Dott.ssa Marcella Rossi.

Presente inoltre il Sindaco di Montieri Nicola Verruzzi e l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Culturali del Comune di Massa Marittima Irene Marconi.

Per il Kiwanis Club Follonica Presente il Presidente Prof. Massimiliano Lotti Guidoni, il Responsabile ed organizzatore del Progetto Loriano Lotti e numerosi Soci..

Presente infine il Luogotenente Governatore della Divisione 8 Toscana Raffaello Barbiero.

All’inizio della Cerimonia di Premiazione è stato fatto un collegamento zoom con la Governatore Angela Catalano che dopo aver elogiato il Club di Follonica ed in particolare l’organizzatore del Progetto Loriano Lotti ha portato da Pescara il saluto del Kiwanis – Distretto Italia/San Marino.

Successivamente è stato fatto o un collegamento on line con Zoom con il presidente del Kiwanis Club Acireale Prof. Salvatore Musumeci e con il Luogotenente Governatore della Divisione 2 Sicilia “ETNA – Patrimonio dell’Umanità” Epifanio Giuffrida.

Rispettivamente hanno portato il saluto del KIWANIS CLUB ACIREALE e della Divisione Sicilia 2 “ETNA Patrimonio dell’Umanità”.

Particolarmente sentito è stato successivamente il collegamento on line con alcuni bambini della Scuola Primaria dell’Istituto “Vigo Fuccio – La Spina” di Acireale (CT).

Prima di procedere alla Premiazione dei Vincitori del Premio Kiwanis è stato proiettato un breve video che l’Autore del libro a fumetti Lillo e Billo, il bullo, Modesto Lanci ci ha inviato e dal quale i bambini delle Scuole hanno potuto prendere ispirazione per la realizzazione dei disegni sul bullismo.

Si è passato alla premiazione dei Vincitori del Concorso. Sono stati individuati n 3 Vincitori per ogni Classe partecipante, ai quali sono state donate delle medaglie ricordo con i loghi del Kiwanis. Inoltre ad ogni bambino partecipante è stata consegnata una pergamena di partecipazione.

Ai bambini di Acireale le medaglie per i Vincitori e le pergamene di partecipazione verranno inviate per corriere.

Ecco i Vincitori:

Classe Quinta Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Scolastico Statale “VICO FUCCIO – LA SPINA” di Acireale (CT)

Prima Classificata: Alice Leuzzi;

Secondo Classificato: Matteo Cataldo;

Terzo Classificato: Federico Bonanno.



Classe Quinta B Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Scolastico Statale “VICO FUCCIO – LA SPINA” di Acireale (CT)

Prima Classificata: Federica Spina;

Seconda Classificata: Chiara Pettinato;

Terza Classificata: Desirè Lupo



Scuola Primaria di Montieri dell’Istituto Comprensivo Scolastico Statale “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima (GR)

Prima Classificata: Sofia Biondi della Classe Quarta;

Seconda Classificata: Chloe Volpini della Classe Terza;

Terza Classificata: Giulia Danti della Classe Seconda.

A tutti i Bambini della Scuola Primaria di Montieri oltre alle pergamene di partecipazione sono state consegnate anche medaglie ricordo offerte dalla locale Amministrazione Comunale.



Classe Seconda A Scuola Primaria di Massa Marittima dell’Istituto Comprensivo Scolastico Statale “Don Curzio Breschi”

Primo Classificato: Mohamed Islam Moussaif;

Secondo Classificato: Michele Darius Cristian;

Terza Classificata: Antonella Chiara Arnulfi Bezerra



Classe Terza B Scuola Primaria di Massa Marittima dell’Istituto Comprensivo Scolastico Statale “Don Curzio Breschi”

Prima Classificata: Giada Billi;

Seconda Classificata: Jakub Janusz Dabrowski;

Terza Classificata: Mariem Hassan.



Classe Quarta A Scuola Primaria di Massa Marittima dell’Istituto Comprensivo Scolastico Statale “Don Curzio Breschi”

Prima Classificata: Viola Tuveri;

Seconda Classificata: Anna Brancato;

Terzo Classificato: Sharon Falzone



Classe Quarta B Scuola Primaria di Massa Marittima dell’Istituto Comprensivo Scolastico Statale “Don Curzio Breschi”

Prima Classificata: Amanda Tola;

Secondo Classificato: Luigi Falcolini;

Terza Classificata: Rukaya Hassan.



Sono stati individuati n 3 Vincitori assoluti del Premio Kiwanis:

Primo Classificato: Mohamed Islam Moussaif della Classe Seconda A Scuola Primaria di Massa Marittima (GR) dell’Istituto Comprensivo Scolastico Statale “Don Curzio Breschi

Seconda Classificata: Federica Spina della Classe Quinta B Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Scolastico Statale “VICO FUCCIO – LA SPINA” di Acireale (CT)

Terza Classificata: Sofia Biondi della Classe Quarta Scuola Primaria di Montieri dell’Istituto Comprensivo Scolastico Statale “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima



Infine è stato individuato, fra tutti i partecipanti, una Vincitrice al quale è stata consegnata una medaglia dal Responsabile della Galleria SPAZIO GRAFICO di Massa Marittima Artista Gian Paolo Bonesini.

Il Premio è stato chiamato: Premio Speciale “GALLERIA SPAZIO GRAFICO”

La Vincitrice è stata Amanda Tola della Classe Quarta B Scuola Primaria di Massa Marittima (GR) dell’Istituto Comprensivo Scolastico Statale “Don Curzio Breschi”



Terminate le Premiazioni dei Bambini, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Culturali del Comune di Massa Marittima (GR) Dott.ssa Irene Marconi ha comunicato che, nei prossimi giorni, la locale Amministrazione Comunale offrirà ai Vincitori del Premio Kiwanis, accompagnati dai propri genitori, una visita guidata al Museo della Miniera di Massa Marittima.

La giornata si è conclusa con l’intervento del Responsabile del Progetto Loriano Lotti che ha dato l’appuntamento all’anno prossimo quando verrà organizzato un altro Premio Kiwanis, con alcune modifiche e migliorie.