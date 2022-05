Sull'Isola del Giglio un Summer Camp internazionale con il festival SEGNI

Aperta la call rivolta a ragazzi e ragazze dai 15 anni in su.

Tante opportunità per partecipare anche da protagonisti all’evento.



Isola del Giglio: Dopo il successo dell’edizione zero del 2021, SEGNI al GIGLIO, torna sull’isola, dal 14 al 26 giugno, proponendo a famiglie, turisti, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, una proposta culturale che si avvale di un marchio di qualità – SEGNI New Generations Festival infatti è da diciassette anni uno dei festival per le nuove generazioni più all’avanguardia,

che va in scena a Mantova, punto di riferimento nazionale e internazionale in ambito teatrale, artistico e culturale per i giovani spettatori – con un format appositamente immaginato per valorizzare e dialogare con le peculiarità isolane. All’interno di SEGNI al GIGLIO si colloca la TEEN Academy, un programma di attività pensato per i ragazzi dai 15 anni in su che hanno la possibilità di incontrare coetanei di altri paesi, fare esperienza di teatro e dei linguaggi artistici sia da spettatori che da protagonisti.

L’evento, promosso dal Comune Isola del Giglio e con il contributo di Fondazione CR Firenze, rilancia l’esperimento di portare il teatro e l’arte fuori dalla consueta stagionalità, in un luogo di vacanza e di grande identità, mettendo insieme e facendo incontrare, nella bellezza degli eventi e dei luoghi naturalistici, turisti, abitanti dell’isola, giovani spettatori, artisti e operatori culturali nazionali e internazionali. 14 giorni di festival con una programmazione multidisciplinare nella quale ogni fascia d’età trova proposte dedicate, con spazi per il dialogo e lo scambio transgenerazionale.



Il festival SEGNI al GIGLIO offre diverse opportunità ai ragazzi e alle ragazze dell’isola e di tutto il territorio toscano che possono candidarsi come volontari oppure come partecipanti della TEEN Academy, un vero e proprio Cultural Summer Camp. L’esperienza da volontario del festival permette di scoprire cosa accade nel “dietro le quinte” e di sperimentare il mestiere dell’organizzatore di eventi, affiancando lo staff in azioni di comunicazione, conduzione di laboratori, accoglienza del pubblico, degli artisti e dei coetanei che partecipano alla TEEN Academy. I partecipanti della TEEN Academy invece hanno la possibilità di frequentare un programma di attività (dal 18 al 25 giugno) dove sono protagonisti di workshop e dibattiti nella formula del TEEN Trekking discussion, si confrontano con gli artisti e gli operatori culturali, hanno la possibilità di vedere come nasce uno spettacolo e contribuire con le loro idee al processo creativo.

In entrambi i casi si ha la possibilità di accedere alla visione degli spettacoli e di vivere un’esperienza culturale, creativa e formativa grazie alla quale fare nuove amicizie, conoscere artisti, allenarsi con l’inglese. L’isola del Giglio, infatti, con la TEEN Academy diventa crocevia per gli adolescenti di tutta Europa grazie alla rete di festival internazionali di cui SEGNI fa parte, e una delegazione speciale arriverà da Mantova, città dove è nata la Community TEEN del festival. Un’inedita “vacanza studio”, tra teatro, natura e arti performative, che permette di creare una comunità culturale che grazie alle attività di SEGNI durante tutto l’anno resta connessa, tra online e dal vivo, con appuntamenti in giro per vari festival e stagioni teatrali.

Nell’attesa di scoprire il programma completo di SEGNI al GIGLIO, è disponibile sul sito segnidinfanzia.org il bando per candidarsi a partecipare. La call è rivolta a ragazzi e ragazze, tra i 15 e i 25 anni, che amano il confronto e lo scambio, curiosi/e di conoscere coetanei di altri paesi e di viaggiare per fare nuove esperienze, appassionati/e di teatro, arte, musica e ambiente, di esplorazioni e camminate, con la voglia di scoprire e fare parte del mondo dei festival. “Basta rispecchiarsi in una di queste caratteristiche – dicono gli organizzatori – per farsi avanti, compilando il form online su segnidinfanzia.org entro il 16 maggio”. Questa modalità vale per chi vuole partecipare alla TEEN Academy mentre per chi è interessato a fare il volontario occorre contattare gli organizzatori ai seguenti recapiti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | 0376 752417

L’esperienza da volontario inizia a partire dal 14 giugno mentre quella nella TEEN Academy prevede la partecipazione a sette giornate dal 19 al 25 giugno. Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione sono disponibili su segnidinfanzia.org