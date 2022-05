'Pitigliano senza segreti'

Il Comune distribuisce materiale promozionale agli uffici turistici e alle strutture ricettive delle Province di Grosseto, Siena e dell’alto Lazio.

Pitigliano: La città non ha più segreti con le nuovissime mappe sul tour delle Vie Cave e la mappa del centro storico. Il Comune di Pitigliano sta distribuendo questo materiale promozionale negli uffici turistici non solo della provincia di Grosseto ma anche di diversi comuni delle province di Siena, Viterbo e nella provincia di Terni con Orvieto. Inoltre, è appena iniziata la distribuzione alle strutture ricettive del territorio comunale di Pitigliano. Una distribuzione capillare che si allarga ai comuni limitrofi, per intercettare nuovi flussi turistici e rendere più facile per ospiti e turisti l’organizzazione della visita a Pitigliano. In tutto sono state stampate dall’amministrazione comunale 20mila copie della mappa delle vie Cave e altrettante della mappa del centro storico di Pitigliano, di cui sono in distribuzione fuori dal territorio comunale oltre 7mila copie di ciascun tipo.