Antonio Mazzeo ha incontrato il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola

Grosseto: Durante la sua visita in Maremma il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, questa mattina, ha incontrato anche il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola.

Dopo un caffè insieme in Corso Carducci, Mazzeo e Limatola sono saliti a Palazzo Aldobrandeschi in sala consiliare e al termine dell’incontro, il presidente del Consiglio regionale ha donato alla Provincia la bandiera della Toscana con il Pegaso alato e il Crest. A Mazzeo è stato donato dal presidente della Provincia un volume sulla storia del territorio.



“Sono molto contento di aver incontrato il presidente Antonio Mazzeo, – ha commentato Francesco Limatola – la vicinanza tra istituzioni, e in questo caso tra Regione e Provincia, è fondamentale per amministrare bene e per avviare una nuova stagione di protagonismo per il nostro territorio. Abbiamo parlato a lungo delle possibilità di sviluppo e delle opportunità che si possono aprire lavorando insieme.”



“Con molto piacere ho finalmente potuto incontrare di persona, prima della partenza per Scansano, il nuovo presidente della provincia di Grosseto Francesco Limatola. – dichiara Antonio Mazzeo - Ho approfittato della visita in Maremma e in questa splendida città per scoprire il Palazzo della Provincia e lasciare qui la bandiera della Toscana con il Pegaso alato, simbolo dei valori di libertà su cui si basa lo Statuto della nostra regione. Col presidente Limatola ci siamo confrontati sulle tematiche che sto discutendo insieme ai sindaci dell'area. Dalla geotermia, in primo piano in queste settimane, fino alle esigenze delle imprese. Da parte mia ho ribadito l'impegno a lavorare tutti insieme affinché la Toscana possa viaggiare ovunque alla stessa velocità. Occorre dare a chi vive e lavora in queste splendide aree rurali, in mezzo alle colline, le stesse opportunità che esistono che in una grande città. Vale per la Maremma, come per la Garfagnana come per il Mugello. Veri e propri paradisi ambientali da tutelare, ma anche da valorizzare, sempre di più, sia a livello turistico sia a livello di sviluppo sostenibile”.