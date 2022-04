Visita del presidente del Consiglio regionale a Scarlino: il Comune non è stato invitato

Il sindaco Francesca Travison: «Ho appreso con stupore la notizia, personalmente non ho ricevuto nessun invito»



Scarlino: «Ho appreso dalla stampa – dichiara il sindaco di Scarlino, Francesca Travison – che il presidente del Consiglio regionale. Antonio Mazzeo, sarà oggi (giovedì 28 aprile) a Scarlino in una delle nostre aziende per un incontro istituzionale.

Dispiace non aver ricevuto nessun invito: ritengo che questa mancanza sia di fatto uno sgarbo “istituzionale” nei confronti dell’Amministrazione comunale che ho l’onore di guidare, e sinceramente non ne capisco il motivo. Spero vivamente sia solo una “dimenticanza”, anche se pare difficile crederlo, considerato che stiamo parlando di un ente strutturato con numerosi staff di segreteria. Aspetto quindi un chiarimento da parte del presidente del Consiglio regionale Mazzeo, che tra l’altro avrei incontrato volentieri per parlare di tante questioni aperte che riguardano il mio territorio. Quando si ricoprono certe cariche sarebbe opportuno lasciare da parte la “politica”».