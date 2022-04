Il sistema balneare italiano e il Pnrr: Il G20s scrive al Governo Draghi

Castiglione della Pescaia: Il coordinamento del G20Spiagge, il network delle città balneari più importanti del Paese di cui fa parte anche Castiglione della Pescaia, ha inviato ai Ministri del Governo italiano

una lettera-proposta affinché siano predisposti bandi con formule adeguate sia per i singoli comuni balneari sia per i relativi consorzi di comuni, con particolare attenzione al turismo e Cultura 4.0, alla transizione energetica e mobilità locale sostenibile, all’efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, all’impresa verde ed economia circolare, alla tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica, alle infrastrutture sociali, alle famiglie, alle comunità e terzo settore, agli interventi speciali di coesione territoriale, all’assistenza di prossimità e telemedicina.

I sindaci del G20Spiagge sono in stato d’allerta provocato dalla frequenza con cui i nuovi bandi stanno uscendo e dal fatto che non ne sono coinvolti: sanno che se vogliono portare risorse indispensabili per i loro territori è urgente operare ora.

«Non solo temi come la rigenerazione urbana, lo smaltimento dei rifiuti, il verde e la transizione ecologica devono trovare investimenti adeguati nel Pnrr – dice la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi - ma va costantemente affermata la necessità di azioni a favore di quei cittadini residenti, e sono molti, che soffrono gli inevitabili impatti negativi dati dell’afflusso turistico. Le amministrazioni locali non hanno risorse adeguate a garantire servizi per comunità che aumentano fino a 20 volte nel corso della stagione balneare».

«Come è possibile – si domandano Nappi e gli altri primi cittadini delle città balneari - non coinvolgere attivamente nella redazione dei bandi i Comuni del G20Spiagge? Va ricordato che copriamo l’intera penisola e che in questi anni abbiamo costruito una serie di strategie comuni che rappresentano, nei fatti, proprio lo spirito richiesto dal Piano nazionale di ripresa e resilenza, sia rispetto alla necessità di nuove idee e investimenti, che nell’ attuare forme di coordinamento tra enti pubblici e tra gli stessi e i privati».

La critica sintetizza perfettamente la modalità “a fisarmonica demografica” assunta dalle città balneari italiane, città che, lo ricordiamo, passano da meno di 10mila abitanti a più di 200mila nel corso dell’estate, ed è molto diretta e decisa.

«Il turismo balneare – affermano Roberta Nesto e Elena Nappi, rispettivamente coordinatrice del G20Spiagge e prima cittadina di Castiglione della Pescaia – è un comparto pubblico/privato trainante ed innovativo, predisposto per essere uno dei punti qualificanti del Pnrr ma noi Comuni non ne siamo coinvolti in quanto basandosi solo dati demografici, l’esecutivo nazionale ha assegnato il ruolo di soggetti attuatori ai Comuni di maggiori dimensioni e alle città metropolitane. Così, ancora una volta, gli investimenti taglieranno fuori un intero settore economico e, al di là delle dichiarazioni di facciata, il nostro turismo perderà l’ennesima occasione per modernizzarsi, crescere e favorire l’ingresso al lavoro delle nuove generazioni».

«Per quanto ci riguarda – conclude sottolineando Elena Nappi – il lavoro portato avanti in perfetta sinergia fra Comune e operatori turistici di Castiglione della Pescaia, ha visto la conferma, ufficializzata nei giorni scorsi che questo paese nel 2021 è saldamente al 2° posto in Toscana, con oltre un milione e quattrocentomila presenze turistiche, dietro solo al capoluogo di regione Firenze. Quel numero ha al suo interno altri dati sui quali stiamo già lavorando, ma sono certa che se le varie amministrazioni comunali della provincia arriveranno a fondersi in un unico ambito turistico arriveranno ulteriori benefici per tutta la Maremma».

I Comuni fondatori del G20Spiagge sono: Alghero, Arzachena, Bellaria Igea Marina, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Cervia, Cesenatico, Chioggia, Comacchio, Forio, Grado, Grosseto, Ischia, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Orbetello, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo,Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste.