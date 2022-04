I Comuni dell'Ambito Maremma Toscana Area Nord aderiscono alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi

Domenica 24 aprile la manifestazione si svolge in via straordinaria, alla vigilia della Festa della Liberazione, per dire no alla guerra.



Follonica: I Comuni dell'Ambito Maremma Toscana Area Nord, ovvero Follonica, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Montieri, Monterotondo, Massa Marittima, Gavorrano e Scarlino, hanno aderito alla Marcia per la pace e la fratellanza tra Perugia e Assisi, che si svolgerà in via straordinaria domenica 24 aprile, vigilia della Festa della Liberazione, per dire no alla guerra in Ucraina.

Le giunte dei vari Comuni hanno approvato la delibera di adesione alla marcia per la Pace e i Diritti Umani Perugia - Assisi del 24 aprile, organizzata dal Coordinamento nazionale degli Enti locali. Con l’adesione all’iniziativa le Amministrazioni comunali vogliono promuovere i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale, per dare voce alla domanda di pace e di giustizia dei propri cittadini e agire coerentemente per promuovere il rispetto dei diritti umani.

La Marcia per la pace si svolse per la prima volta il 24 settembre 1961, su iniziativa di Aldo Capitini, come corteo non violento a favore della pace e della solidarietà tra i popoli. Quella di domenica sarà un'edizione particolare, pensata per dare un segno di vicinanza al popolo ucraino.



«Siamo solidali con la popolazione ucraina e con tutte le vittime di tutte le guerre dimenticate che continuano a insanguinare il mondo – commentano gli amministratori – Chi ama la pace, come recita la Costituzione Italiana, “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”».