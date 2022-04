A 'Casa Coldiretti' il trionfo dei sapori della vera campagna. Alla Fiera del Madonnino

Tante iniziative e tante aziende protagoniste dal 23 al 25 aprile al Polo Fieristico del Madonnino di Braccagni. Dal primo menù vegano di Campagna Amica al pesce dell'Argentario.



Grosseto: Dal primo menu vegano di Campagna Amica al pesce fresco dell’Argentario e dell’Arcipelago Toscano, dalla novità del gelato di latte ovino con creme alla frutta ai vini della maremma e alle birre agricole passando per i piatti della tradizione maremmana preparati dai cuochi contadini Simona De Gregorio e Luca Serafini

in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Grosseto al cibo giusto dello street food a km zero a bordo di coloratissimi truck. Non avete già un leggero languorino?



Sono solo una piccolissima “fetta” dei profumi, dei sapori e delle suggestioni culinarie di “Casa Coldiretti”, lo spazio di 1.500 metri quadrati allestito da Coldiretti e Campagna Amica, allestito in occasione della 42esima Fiera del Madonnino in programma dal 23 al 25 aprile al Polo Fieristico del Madonnino di Braccagni a Grosseto. “Filiera corta, sostenibilità, territorio, tracciabilità e Made in Tuscany: sono queste le parole chiave di questa edizione. - anticipa Fabrizio Filippi, Presidente Coldiretti Toscana – Un’edizione che mette al centro il vero motore del nostro paese e di questo territorio: l’agricoltura e le imprese agricole”.



C’è tanto da assaggiare, tanto da scoprire tra gli stand enogastronomici di Coldiretti e Campagna Amica e tra i banchi del mercato contadino dove una decina di aziende maremmane, e non solo, sono pronte a spalancare le porte dei veri sapori della campagna. Qualche suggerimento? Per esempio il risotto all’ortolana, gli hamburger vegetali o la zuppa di pane e verdure alla maremmana de “Il Campo” di Marco Piccioni, il gelato fatto con latte ovino di Tanta Giuseppe e Mario S.S.A, i formaggi sfusi di Antonio Ledda, gli hamburger di carne Chianina e la trippa alla maremmana di “Podere Cantoni I°”, la porchetta e le grigliate miste dell’azienda agricola “Bindi” di Elisa Bindi, pasta e biscotti di grani antichi del “Podere S. Jacopo” di Gabbricci Anna Maria. Non solo terra, ci sono anche i sapori del mare con le fritture di pesce dell’Arcipelago preparate da Luigino Canuzzi, i vini maremmani della cantina “I Vini della Maremma” e le birre agricole con “La Grada” di Araldo Bianchi. Spazio alla primavera con le orchidee dell’Orchidario di Dario Fabbrini e all’agricosmetica a base di lavanda ed olii essenziali con l’azienda agricola “Di Maremma” di Mazzoleni e Vallini. E per i più piccini c’è un assaggio della Fattoria Didattica con l’agri-intrattenimento con i laboratori del colore e dell’agricoltura. “Nell’allestire questa edizione – conclude Milena Sanna, Direttore Coldiretti Grosseto - abbiamo creato uno spazio rivolto al cittadino consumatore per stringere un ulteriore legame con chi i prodotti della campagna maremmana li acquista e li consuma ma anche con chi ancora non ha avuto per esempio contatti diretti con i nostri mercati di Campagna Amica”.