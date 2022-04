Un viaggio alla scoperta delle Oasi WWF della Toscana meridionale con Fabio Cianchi

Grosseto: Le Oasi WWF sono, assieme alle molte aree protette regionali e nazionali, dei baluardi preziosissimi per la conservazione della biodiversità.

Forse non tutti sanno che la prima Oasi WWF è in Maremma e che da allora molto è stato fatto per la protezione della natura anche nel nostro territorio.



Per scoprire questa ricchezza multiforme a pochi passi da casa, sabato 23 alle 17.00 Fabio Cianchi, responsabile delle Oasi WWF della Maremma, ci sorprenderà con immagini e filmati mozzafiato, raccontandoci dal suo osservatorio privilegiato la bellezza e il valore di questi luoghi.





L'evento è gratuito ed è consigliata la prenotazione.