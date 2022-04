Stagione turistica 2022: il Comune ha incontrato gli operatori

Una nuova gestione per l’ufficio turistico e la biblioteca. Proseguono le attività dei Musei di Scarlino e il progetto Scarlinopolis

Scarlino: Giovedì 14 aprile, nella sala Auser del Puntone, l’Amministrazione comunale ha incontrato gli operatori turistici di Scarlino per parlare della stagione estiva 2022. All’incontro erano presenti Laura Giuliano, per la cooperativa Itinera, Marco Paperini e il direttore Lorenzo Marasco, per i Musei di Scarlino e Luca Salemmi per Scarlinopolis. La novità di quest’anno riguarda la gestione dell’ufficio turistico e della biblioteca comunale, affidati per tre anni alla cooperativa Itinera, che opera già in altre zone della Toscana e della Maremma. Continuano poi le attività dei Musei di Scarlino, affidati a Past Experience e i progetti culturali di Scarlinopolis con la “regia” di Luca Salemmi. «La biblioteca comunale del centro urbano capoluogo – spiegano l’assessore alla Cultura, Michele Bianchi e l’assessore al Turismo, Silvia Travison – lavorerà in sinergia con l’ufficio turistico che ha sede nella galleria commerciale del porto turistico del Puntone: i nostri flussi sono legati principalmente al turismo balneare, l’obiettivo è spostare i turisti verso l’interno, nel borgo storico. Un progetto che dallo scorso anno sta già portando avanti la società che gestisce i Musei di Scarlino, con notevole successo: l’apertura programmata della Rocca di Scarlino ha riscosso grande interesse, dimostrando che la strada intrapresa è quella giusta». L’ufficio turistico del Puntone aprirà presto i battenti: uno dei compiti della cooperativa sarà quello di profilare i flussi turistici così da avere un report aggiornato a fine stagione turistica. Non solo: nella sede del porto, sarà anche possibile prendere in prestito i libri a disposizione nella biblioteca Mariotti, proprio per fornire un servizio ulteriore agli utenti. «Continuano anche gli appuntamenti di Scarlinopolis – continuano gli assessori –: purtroppo la pandemia in questi ultimi due anni ha bloccato in parte il progetto ma adesso è tempo di riprendere le iniziative, iniziative utili sempre a raccontare e a rafforzare l’identità di Scarlino e a coinvolgere i residenti». L’incontro è stato anche l’occasione per confrontarsi con gli operatori turistici sulla gestione di Cala Violina e sulla programmazione degli eventi estivi. «Stiamo ultimando il calendario – hanno spiegato gli assessori –: restano comunque confermati gli appuntamenti delle rassegne “Castello d’autore”, “Grey Cat”, “I luoghi del tempo” e “Le notti della natura” a cura di Giacomo Radi».



nella foto da sinistra Marco Paperini, Musei di Scarlino, Laura Giuliano, Itinera, Luca Salemmi, Scarlinopolis, Silvia Travison, assessore al Turismo, Michele Bianchi, assessore alla Cultura