Nomine Ospedale Misericordia di Grosseto

Il dott. Pieraccini è il nuovo direttore di Radiologia Vascolare e interventistica

Grosseto: L'Asl Toscana sud est ha deciso di istituire presso l’ospedale Misericordia di Grosseto, la nuova struttura Unità Operativa Complessa (UOC) di Radiologia Vascolare interventistica. Nei giorni scorsi il direttore generale Antonio D'Urso ha nominato il dott. Massimo Pieraccini come direttore di questo nuovo reparto, risultato il candidato più idoneo nella selezione indetta. Il dott. Pieraccini dopo la laurea in Medicina all'Università di Siena, ha conseguito sempre a Siena le specializzazioni in Radiodiagnostica e Chirurgia Vascolare.

La sua esperienza in ambito professionale si è svolta prima all'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese e poi all'ospedale Misericordia di Grosseto come dirigente nell'Unita Operativa Complessa di Radiodiagnostica e in seguito come responsabile di Radiologia Vascolare e Interventistica. E' stato per dieci anni Professore presso l'Università di Siena nel corso di Specializzazione in Radiodiagnostica e nel corso per Tecnici di Radiologia Medica, autore di numerose pubblicazioni e relatore a Congressi in ambito nazionale e internazionale. “Sono grato all’azienda per la nomina – ha commentato il dott. Massimo Pieraccini – e voglio sottolineare, in particolare, la visione, lo sforzo e l'impegno di quest'ultima che crede in queste tecnologie innovative di trattamento guidate dalle immagini".