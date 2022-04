Progetto 'Regoliamo insieme lâ€™azzardo': giovedÃ¬ 21 aprile il laboratorio partecipativo finale

Progetto 'Regoliamo insieme l’azzardo': giovedì 21 aprile il laboratorio partecipativo finale

Si conclude il percorso partecipativo di Coeso Società della salute Grosseto sulla pianificazione e regolamentazione di area del gioco lecito: il 21 aprile, dalle 15 alle 18, il laboratorio online di chiusura del progetto

Grosseto: Ancora posti disponibili per il laboratorio partecipativo che chiuderà giovedì 21 aprile il percorso partecipativo "Regoliamo insieme l'azzardo" organizzato da Coeso Società della salute Grosseto. L'evento - culmine di un percorso che ha visto la realizzazione di laboratori, incontri formativi, focus group e interviste - si terrà in modalità online dalle ore e ore 15 alle 18 e per partecipare occorre registrarsi tramite il link https://indagini.simurgricerche.it/index.php/654271. Il laboratorio finale rappresenterà anche l'occasione per restituire alla cittadinanza gli esiti dell'intero progetto.

Oltre che tramite l'apposito link, è possibile registrarsi al laboratorio partecipativo online scrivendo a

Per visionare gli eventi sin qui realizzati e scaricare i materiali prodotti dal progetto "Regoliamo insieme l'azzardo" si può fare riferimento alla pagina web del progetto: https://partecipa.toscana.it/web/regoliamo-insieme-l-azzardo-2