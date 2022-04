Ad Alberese un evento sulla 'Transumanza'

Alberese: La Regione Toscana, in qualità di partner del Progetto “CAMBIO-VIA – CAMmini e BIOdiversità: Valorizzazione Itinerari e Accessibilità per la Transumanza”, ha affidato all’ANAM l’organizzazione dell’evento sulla transumanza, al fine di valorizzare il cavallo come strumento di locomozione per la fruizione delle antiche vie della transumanza in un ottica del turismo esperenziale lento e sostenibile,

qualificando delle biodiversità animali dei territori, come il CAVALLO MAREMMANO e

di promuovere attività legate ai percorsi della transumanza ed alle peculiarità e caratteristiche connotate al concetto di “civiltà della transumanza”.

Il programma prevede sabato 30 aprile, mattino ore 8.00 -12.00 – Attività in monta da lavoro: sbrancamento e cattura

La giornata si svolge all’interno della Azienda di Terre Regionali Toscane - Tenuta di Alberese.

Saranno organizzate attività dimostrative per rappresentare pratiche e mestieri della transumanza, di legame tra butteri e bestiame. In questo periodo dell’anno, infatti, i butteri svolgono un importante lavoro di “capatura” delle vacche in piena stagione delle nascite.



Gli ospiti, a cavallo di soggetti di razza maremmana, avranno l’opportunità di essere “partecipanti attivi”, quindi non solo spettatori, svolgendo assieme al personale dell’azienda lo “sbrancamento” del bestiame, con l’utilizzo degli “attrezzi” del buttero, in primis l’uncino.



In funzione del numero dei partecipanti, saranno formati più gruppi di lavoro, ciascuno sotto la guida di un buttero dell’azienda, coadiuvato da uno o due cavalieri più esperti. I vari gruppi, partendo da Spergolaia, il cuore del centro aziendale, dopo un breve spiegazione da parte dei butteri sullo svolgimento delle attività, inizieranno il lavoro trasferendosi presso i vari branchi di Vacche Maremmane. Una volta raggiunto il bestiame si dovrà operare dapprima il trasferimento

dei branchi attraverso la “conduzione” dalle zone di pascolo alla zona dei “rimessini”. Qui si opereranno le varie separazioni dei capi scelti attraverso la “capatura” e la formazione dei branchi corretti che dovranno essere successivamente ricondotti nelle proprie zone di pascolo.

Al termine del lavoro, i gruppi torneranno presso Spergolaia per la sistemazione dei cavalli. Nel frattempo a Spergolaia, nelle vicinanze della suggestiva Selleria, saranno esposti prodotti e ricette legate alla transumanza: i vari formaggi di pecora, compresa la ricotta, grazie alla presenza di Daniele Francioli con i prodotti della sua Azienda Biologica Le Tofane; l’olio, con la Cooperativa Agricola FRANTOIO DEL PARCO; i vini, con il Sig. Calini dell’Azienda Agricola Vignaluce S.a.r.l.; i fermentati e gelatine dell’Agriturismo Cupido; ma anche un’esposizione dell’abbigliamento maremmano “artigianale” con Alessandro della Mallfaschion di Castel del Piano.



Gli assaggi faranno da aperitivo, il pranzo, poi, si terrà presso l’Agriturismo Il Gelsomino con i piatti tradizionali della cucina maremmana, tra i quali l’acqua cotta.

Pomeriggio ore 16.00/18.00 – convegno nella suggestiva struttura del Granaio Lorenese, il convegno aperto a tutti gli interessati, quale attività formativa e divulgativa, sull’utilizzo e corretta gestione del cavallo, itinerari e percorsi agibili a cavallo, benessere animale, conoscenza del territorio, attività amatoriali e culturali a confronto con quelle sportiva.

Ecco il programma:

CONVEGNO: TRANSUMANZA ... PERCORSO A CAVALLO

Inizio ore 16,00

- Giovanni Sordi, Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane

- Roberto Scalacci, direttore Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Regione Toscana

- Gennaro Giliberti, dirigente Regione Toscana

- Daniele Visconti, dirigente Regione Toscana

- Enrico Giunta, Direttore Ente Parco Regionale della Maremma

- Alessandro Zampieri, Presidente ANAM

- Valter Nunziatini, responsabile Progetto CAMBIO VIA - Regione Toscana

relazioni tecniche:

- Donatella Loni, membro CTC ANAM: etologia applicata e benessere animale

- Vincenzo Veneziano, Professore di parassitologia – Università di Napoli Federico II, Dipartimento

di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali: trattamenti selettivi per rispettare l’ambiente

- Libero Mannucci, organizzatore dell'evento "Da Appennino a Maremma" e Fabio Sabatini,

Guardia Ambientale: opportunità degli itinerari della transumanza e sicurezza dei percorsi

- Marco Cavallo, responsabile Young Rider Endurance Toscana e presidente Slow Horse Italia:

percorsi a cavallo: attività amatoriale, ma anche sportiva

Moderatore: Luca Arzilli, Filiera Ippica Toscana.

Al termine del convegno tutti ad alberese, alla sagra della primavera, un’altra occasione per la degustazione dei piatti tipici della cucina maremmana, in particolare della carne di bovino di razza maremmana allevato da Terre Regionali Toscane - Tenuta di Alberese.

Domenica, 1 maggio: ore 8.00/13.00 – percorso a cavallo “La Transumanza” La seconda giornata di attività inizierà la mattina alle ore 8.00 con il ritrovo presso Spergolaia per l’accreditamento dei partecipanti.

Alle ore 8.30 avverrà la partenza del gruppo per lo spettacolare giro nelle meraviglie del Parco Naturale della Maremma, con un percorso di circa 20 km, che costeggia il Canale Scoglietto - Collelungo, passa sotto la Torre di Castelmarino, lambisce la Serrata dei Cavalleggeri, per proseguire nella Pineta Granducale.