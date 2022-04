Cambio sugli scranni del comune di Grosseto

"Luca Vitale è il nuovo consigliere comunale, entra in sostituzione di Lucia Grechi"

Grosseto: Il Consiglio Comunale di Grosseto, in ottemperanza della sentenza del Tar Toscana n. 444/2022, ha approvato nella seduta di stamani giovedì 14 aprile 2022, l'ingresso di Luca Vitale in qualità di consigliere comunale, in sostituzione di Lucia Grechi.