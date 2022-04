Mascherine FFP2 obbligatorie sui bus

Il dovere di indossarle resta in vigore fino al 30 aprile. Continuano i controlli per far rispettare gli obblighi di legge.

Firenze: Autolinee Toscane ricorda a tutti gli utenti dei propri mezzi del Trasporto Pubblico Locale della Toscana che fino al prossimo 30 aprile rimane in vigore l’obbligo di indossare mascherine FFP2 su tutti i mezzi di trasporto e quindi anche sugli autobus, sia del trasporto urbano che extraurbano.

Al fine di tutelare la salute dei cittadini e dei propri lavoratori, Autolinee Toscane sta continuando a eseguire controlli a campione per verificare che l’obbligo di indossare mascherine FFP2 sia rispettato all’interno dei propri autobus.



Pertanto, per continuare a mantenere alto il livello di contrasto alla diffusione del virus, Autolinee Toscane invita tutti i propri utenti a utilizzare mascherine FFP2 nel momento in cui utilizzano i mezzi del trasporto pubblico locale.