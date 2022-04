Pro Loco Grosseto: E’ il dottor Andrea Bramerini il nuovo presidente

Eletto anche il consiglio direttivo, molti i volti nuovi che entrano nel “parlamentino” grossetano

Grosseto: È stata una giornata di festa per tutta la Pro Loco di Grosseto, quella che si è svolta nella giornata di sabato 9 aprile, con le votazioni per il rinnovo di presidente e del consiglio direttivo dell’associazione. Dalle urne è uscito il nome di Andrea Bramerini, quale nuovo presidente. Andrea Bramerini, classe 1964, noto ed apprezzato medico di medicina generale, maremmano doc, aveva già aveva fatto parte dell'ultimo consiglio direttivo. Il dottor Umberto Carini, cardiologo e medico chirurgo molto conosciuto in città, lascia quindi la presidenza dopo diversi mandati, ma comunque resta all'interno del Consiglio, per favorire il passaggio di “consegne”.

Sono invece dodici consiglieri eletti, tra i quali figurano moltissimi volti nuovi, con l'eccezione appunto dell’ex presidente Carini e Massimo Ussia, accademico della cucina. Questi i consiglieri eletti: Sergio Frediani, David La Mantia, Franco Rossi, Marta Giovagnoli, Annalisa Brugi, Gabriele Sicilia, Alex Peruzzi, Tiziano Papini, Emanuele Rossi, Amelia Gavino. Volti e persone conosciute e rappresentative del tessuto, economico, professionale, civile e culturale cittadino. Eletti anche i tre membri del comitato di controllo che sonio Gori, D'ambra e Garofalo. “A breve, - fanno sapere dalla Pro-Loco - è prevista la convocazione della prima seduta del consiglio, dove saranno assegnati gli incarichi specifici ai consiglieri, e formati i vari gruppi di lavoro. Fitto anche il cartellone degli eventi previsti fino a giugno”.