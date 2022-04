Evento di beneficenza dell’associazione Musical-mente odv a favore del Pasfa

Grosseto: Ritorna il tanto atteso torneo di Burraco dell’Associazione Musical-mente odv a favore del Pasfa (Associazione spirituale delle Forze Armate) dopo un lungo periodo di stop a causa della pandemia, sabato 9 Aprile alle ore 15.00 presso l’Hotel Granduca.

“Come Presidente mi ha fatto molto piacere accogliere la richiesta del Pasfa ,di organizzare il Torneo di Beneficienza di Burraco, questo è lo spirito che bisogna e dobbiamo trasmettere tra le varie associazioni e tra le persone in questo particolare momento, ringrazio la volontaria Carla Russo si è prodigata per la riuscita dell’evento, Anna Kasyanova,, la testimonial del Torneo, per ultimo anche il consigliere comunale e provinciale Dott. Andrea Vasellini molto sensibile a tali iniziative, che ha contribuito alla realizzazione del Torneo “Valentina Corsetti presidente Musical-mente odv

“PASFA è la prova tangibile della solidarietà verso chi ha difeso e difende il nostro paese sacrificando se stesso per il bene di tutti noi. Il bello di vedere come l’Associazione Musical-mente odv si è resa disponibile per la realizzazione di tale evento, è bello vedere in un momento come questo là collaborazioni tra le varie associazioni del territorio. Testimonial d’eccezione la campionessa del mondo di eptathlon Anna Kasyanova, in fuga dall’Ucraina con la sua famiglia e accolta a Grosseto grazie all’aiuto del consigliere di maggioranza Andrea Vasellini. Anna già si è integrata in questa città ed è pronta a fare la sua parte per Grosseto e i Grossetani che tanto hanno fatto per lei. Uniti si vince. ”Andrea Vasellini consigliere comunale e provinciale Grosseto

“Innanzitutto volevo ringraziare Valentina Corsetti e l'associazione Musical-mente per aver organizzato questo torneo. Tutto ciò rientra nella collaborazione tra le associazioni del Mosaico del Volontariato: coordinamento di 17 associazioni di volontariato che operano sul territorio maremmano e che si aiutano e si sostengono per far sì che chi ha bisogno sia indirizzato nell'associazione più idonea alle sue necessità. La collaborazione tra le associazioni di volontariato non è scontata ed il Mosaico è una bella realtà grossetana. Grazie a tutti coloro che vorranno partecipare al torneo e al Dr. Andrea Vasellini per il supporto che ci ha fornito.” Simona Mazocchi presidente del Pasfa