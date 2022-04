Il sindaco Federico Balocchi è entrato a far parte del Comitato Nazionale per il centenario della nascita di Ernesto Balducci, istituito dal Ministro della Cultura

Santa Fiora: Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha istituito il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario dalla nascita di padre Ernesto Balducci, con il compito di programmare, coordinare, promuovere e curare lo svolgimento delle manifestazioni previste in Italia per questo importante anniversario.

È stato chiamato a far parte del Comitato nazionale anche Federico Balocchi, in qualità di sindaco di Santa Fiora, il paese che ha dato i natali a Padre Ernesto Balducci il 6 agosto del 1922. Il sindaco interverrà nella giornata di inaugurazione delle celebrazioni, dal titolo “Accoglienza e cittadinanza”, in programma a Firenze, a Palazzo Vecchio, nel Salone del Cinquecento, sabato 9 aprile, con la partecipazione di Walter Veltroni, scrittore e politico; Vito Mancuso, teologo e Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena. Interverranno inoltre: Dario Nardella, sindaco di Firenze; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze; Sergio Sereni, Provinciale italiano dei Padri Scolopi; Severino Saccardi, direttore di Testimonianze e Stefania Iacomi, vicesindaco di Fiesole.

“È per me un grande onore partecipare in qualità di rappresentante del comune e di tutta l’Amiata alla programmazione degli eventi per il centenario della nascita di padre Ernesto Balducci, – afferma il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi – lavorerò all’interno del Comitato nazionale al fianco di importanti personalità del mondo della cultura italiana. Il Comitato avrà il compito di far conoscere, attraverso le iniziative che saranno organizzate, il potente messaggio di pace e di fratellanza che ci ha lasciato in eredità padre Ernesto Balducci, considerato uno dei più importanti intellettuali italiani del secolo scorso, per la ricchezza, la pluralità e la profondità del suo pensiero. Le parole e gli scritti di Balducci hanno conquistato gli uomini della sua epoca e sono ancora oggi un bene prezioso per le nuove generazioni. La riflessione di Balducci ha interessato i temi planetari dei diritti umani, della difesa dell’ambiente, della cooperazione e della pace. Negli anni ottanta ha offerto un contributo originale e di grande respiro ai movimenti pacifisti nella campagna per il disarmo. Temi che sono ancora oggi di grande attualità alla luce delle tensioni e dei conflitti che si stanno verificando nel nostro tempo. All’interno del Comitato porterò, in particolare, la testimonianza del forte legame di padre Ernesto Balducci con le sue radici, e di come Santa Fiora e l’Amiata siano state sempre determinanti nella sua formazione umana e religiosa”.

Oltre al sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi, fanno parte del Comitato Nazionale: Raffaella Beano, direttore del Comitato tecnico scientifico e membro dell’Organo di amministrazione dell’Associazione “Centro Studi Padre David Maria Turoldo ODV” di Coderno di Sedegliano, in provincia di Udine; Caterina Biti, Senatrice della Repubblica italiana; Bruna Bocchini, già professoressa ordinaria di Storia del cristianesimo e delle Chiese presso il Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo dell’Università degli studi di Firenze e responsabile dell’archivio della Fondazione Ernesto Balducci di Fiesole; Simone Bruno, direttore editoriale del Gruppo editoriale San Paolo; Andrea Cecconi, presidente della Fondazione Ernesto Balducci ETS di Fiesole; Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani di Milano; Pierluigi Consorti, professore ordinario di Diritto ecclesiastico presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e membro del Consiglio del Centro interdisciplinare “Scienze per la pace” della predetta Università; Paolo Del Bianco, presidente emerito della Fondazione Romualdo Del Bianco di Firenze; Lorenzo Del Mastio, segretario della Fondazione Ernesto Balducci ETS di Fiesole; Marco Del Panta Ridolfi, segretario generale dell’Istituto Universitario Europeo; Rosa Maria Di Giorgi, Deputata del Parlamento italiano; Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana; Francesco Gianni, abate dell’Abbazia di San Miniato al Monte di Firenze; Giovanna Melandri, presidente della Fondazione MAXXI Museo nazionale delle Arti del XXI secolo; Maria Angela Maraviglia, docente di Storia della Chiesa nelle Scuole teologiche diocesane di Pistoia, saggista e giornalista; Dario Nardella, sindaco della Città metropolitana di Firenze; Anna Ravoni, sindaco del Comune di Fiesole; Susanna Rollino, membro del Comitato scientifico della Fondazione Ernesto Balducci ETS di Fiesole; Sergio Sereni, padre provinciale dell’Ordine dei Padri Scolopi italiani; Giorgio Tabanelli, docente titolare di Regia presso l’Accademia di belle arti di Urbino, autore e regista.