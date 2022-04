Capalbio, il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione

All’ordine del giorno anche i servizi del Suap, le aliquote Imu e il documento di programmazione

Capalbio: Si è svolto oggi, mercoledì 6 aprile, il Consiglio comunale di Capalbio. Una seduta che ha visto all’ordine del giorno, tra i tanti temi, l’approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024. “Il conto in disponibilità corrente del Comune - commenta la Giunta Chelini - ha pochi spazi di manovra, in quanto è rivolto a finanziare le spese di funzionamento ordinario. Contiamo, invece, che il bilancio in conto capitale vedrà la sua performance migliorare, grazie ai nuovi ed ulteriori finanziamenti esterni che abbiamo già ottenuto e che vogliamo ottenere, tramite, per esempio, la partecipazione a importanti bandi di gara". Al centro del dibattito si è vista anche l’approvazione dello schema di convenzione con la Regione Toscana per i servizi relativi al sistema regionale dei Suap. “Un passo decisamente avanti - dichiara la Giunta - nell'organizzazione dello Sportello unico per le attività produttive, in grado così dare risposte ancora più immediate ai bisogni delle nostre imprese". Sono state inoltre confermate – e quindi rimarranno invariate – le aliquote Imu per l’anno 2022 ed è stata approvata la nota di aggiornamento del documento di programmazione 2022-2024.