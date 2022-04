Il Rotary a sostegno della lotta alla atrofia muscolare spinale

Grosseto: Il Rotary Club Grosseto ha consegnato alla Associazione che combatte la SMA (Atrofia Muscolare Spinale) quanto era stato raccolto lo scorso autunno in occasione dei concerti tradizionalmente organizzati a Grosseto dal Rotary. Nell’occasione è stato anche consegnato a tutti i soci il libro “Lupo racconta la SMA” che è stato presentato dal suo stesso autore, lo psicologo Jacopo Casiraghi.

Alla serata – all’Hotel Airone – è stato ospite anche il vicesindaco di Grosseto Fabrizio Rossi.

Presentando il dottor Casiraghi, il Presidente del Rotary Club Grosseto, Marcello Pancrazi, ha ricordato che il progetto di sostegno alla lotta contro la atrofia muscolare spinale era stato avviato nella precedente annata rotariana, sotto la presidente di Alessandro Cellini, ed è previsto che continuerà nelle prossime annate.

Il libro “Lupo racconta SMA” è stato presentato da Stefano D’Errico, il quale ha spiegato che la pubblicazione raccoglie dodici racconti attraverso i quali vengono inviati un serie di messaggi positivi legati alla SMA, avendo come narratore un lupo e protagonisti animali della foresta.

Il dottor Casiraghi ha quindi parlato della atrofia muscolare spinale che è una malattia che impedisce alle persone l’uso dei muscoli e le costringe a una vita in carrozzella, avendo in certi casi degli effetti anche più pesanti. L’obbiettivo della Associazione Famiglie SMA – ha spiegato – è quello di dare impulso alla ricerca scientifica su questa gravissima malattia, ma anche il miglioramento della qualità della vita delle persone che ne sono colpite. Ha quindi ringraziato coloro che sostengono queste iniziative, in particolare la Biogen, e dopo aver ricordato che il libro è già stato tradotto in diverse lingue (tra cui inglese, polacco e arabo) ha ringraziato la Regione Toscana e la Regione Lazio che – uniche per ora in Italia – hanno varato un progetto di screening neonatale in modo da poter intervenire fin dalla più tenera età sulle persone colpite, cosa questa che permette se non la guarigione, almeno di rendere meno gravi le conseguenze della malattia.

Al termine della serata il Presidente Pancrazi ha consegnato al dottor Casiraghi un assegno simbolico del contributo dato dal Rotary grossetano alla Associazione.