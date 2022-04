Iniziativa: 'Ricominciamo a volare', raccolti 3.425 euro per la Farfalla

Grosseto: È di 3.425 euro la somma raccolta con la serata “Ritorniamo a volare, musica per la farfalla”, che si è tenuta venerdì 1° aprile al teatro degli Industri di Grosseto.

La cifra, frutto della vendita dei biglietti, sarà bonificata lunedì 4 mattina sul conto della Farfalla Odv. «Ringraziamo Grosseto per la grande sensibilità dimostrata – dicono Loriana Landi e Roberto Martinelli, presidente e vice presidente della Farfalla Odv -. È stata una serata splendida che ci dà ancora più forza nel portare avanti il nostro impegno».

Teatro degli Industri pieno, la serata è stata un grande successo. La verve del Conte Max ha diretto i musicisti in sala. Bravissimi i ragazzi dell’istituto musicale Palmiero Giannetti, che hanno eseguito in modo impeccabile brani coinvolgenti.

La prima a salire sul palco è stata la più giovane, Carlotta Denevi, 12 anni, che ha suonato al pianoforte Elegy for the Victims di Nobuyuki Tsujii. Quindi, Alberto Della Monaca, pianoforte, F. Chopin, Notturno Op. 9 n.2, Jacopo Tortolini, pianoforte, L. V. Beethoven, Sonata 3° tempo Opera 27 n.2, il coro InCantus, Luca Pinelli, al sax, Joe Henderson, Out of the night, Daniele Greco, pianoforte, R. Schumann, 1° tempo, Sonata Opera 11 n. 1 e Alessio Tonelli, pianoforte, F.. Chopin, Polonais Opera 53.

In mezzo lo splendido concerto jazz di Stefano Cocco Cantini, con la sua band: Raffaele Pallozzi (piano), Michelangelo Scandroglio (contrabbasso) e Francesco Petreni (batteria).

Non è mancato un momento più leggero, con lo sketch messo in scena dagli stessi Roberto Martinelli e Loriana Landi della Farfalla. Al termine della serata sono stati sorteggiati sette premi (vino e prodotti tipici) offerti dalle aziende sponsor della serata. Hanno contribuito alla serata Caseificio Il Fiorino, Conad, MorisFarms, I Pescatori di Orbetello, Cantina Vignaioli di Scansano, Corsini, Franci, I Mandorli e Ais Toscana che ha fatto il servizio all’aperitivo. Lo sponsor della serata era Elettromare di Gabriele Fusini, ma contributi importanti sono arrivati anche da Rockland, Clan della Musica, Contini vini, Comix Cafè e ristorante Piccolino.

Il teatro e i servizi sono stati offerti dal Comune di Grosseto, assessorato alla Cultura. Erano presenti allo spettacolo il vicesindaco Fabrizio Rossi e l’assessore alla cultura, Luca Agresti.