Lutto, la comunità di Pereta piange la perdita del professor Sandro Ranellucci

Magliano in Toscana: "La comunità di Pereta, - dice Mirella Pastorelli - venuta a conoscenza della perdita del professor architetto Sandro Ranellucci, il quale da tempo aveva scelto questo borgo come rifugio dai suoi impegni e per il quale si era molto speso, sente il dovere di salutare il Professore attraverso queste parole:

"Caro Sandro ci accompagneranno sempre la luce dei tuoi altissimi ideali ai quali ai meravigliosamente dedicato la tua vita fino alla all’ultimo respiro e l’ineguagliabile dolcezza e nobiltà d’animo”. "La comunità di Pereta si stringe con immenso affetto al dolore della moglie Marianna e del figlio", conclude Mirella Pastorelli.

Alla famiglia giungano le condoglianze da parte della nostra redazione.