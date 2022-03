Ospedale di Pitigliano e presidi territoriali: aggiornamento della centrale telefonica

Pitigliano: Gli uffici tecnici della Asl Toscana sud est informano che giovedì 24 marzo, dalle ore 17:00, sono previste operazioni di aggiornamento della centrale telefonica dell'Area grossetana che coinvolgeranno l'Ospedale di Pitigliano e i presidi territoriali di Manciano Veterinaria e Manciano Psichiatria.

Pertanto, i telefoni collegati a rete fissa di queste strutture sanitarie non saranno attivi per tutta la durata dell'intervento (circa 30 minuti) e quindi non sarà possibile effettuare chiamate in uscita e ricevere chiamate in ingresso. Alla fine dell'intervento, la maggior parte degli apparecchi telefonici sarà nuovamente attiva.

Comunque, il completo ripristino della normale funzionalità di tutti gli apparecchi telefonici VOIP avverrà entro venerdì 25 marzo per i presidi territoriali di di Manciano Veterinaria e Manciano Psichiatria.



L'Azienda si scusa con i cittadini per eventuali disservizi.