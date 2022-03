Il monumento ai caduti di Castiglione si illumina di verde in occasione del Global Greening 2022

La sindaca Elena Nappi: «Castiglione della Pescaia è tra i siti italiani che si illuminerà di verde in onore di San Patrizio: l’iniziativa coinvolge prestigiose location in tutto il mondo».



Castiglione della Pescaia: Confermata da parte del Comune di Castiglione della Pescaia l’adesione al Global Greening 2022, così la sera di domani, giovedì 17 marzo, quando in Irlanda festeggiano San Patrizio, il loro patrono nazionale, nella cittadina costiera in segno di amicizia verso questo popolo, il monumento ai caduti in Corso della Libertà sarà illuminato dalle ore 21:00, per circa due ore, con luci verdi, il colore simbolo dell’isola di Smeraldo e della speranza.

«L’evento – ricorda la sindaca Elena Nappi - da sempre veicola un messaggio di amicizia verso gli abitanti dell’Irlanda e ringrazio il loro ente del turismo nazionale per averci invitato nuovamente a prendere parte al Global Greening, un’iniziativa che coinvolge siti di spicco a livello italiano e internazionale».



«Soprattutto in questo momento storico - continua la prima cittadina - la parola “amicizia” assume una connotazione di speranza per una prossima risoluzione della guerra che sta sconvolgendo il cuore della nostra Europa e la scelta del monumento ai caduti diventa emblematico della situazione che stiamo vivendo».



«La foto del monumento castiglionese – anticipa la prima cittadina - sarà accanto a quelle del Colosseo, della torre di Pisa, dell’ex Convento Palazzo dell’Annunziata di Matera, di Castel dell’Ovo a Napoli, del Pozzo di San Patrizio di Orvieto, del gazebo di Terrazza Mascagni a Livorno e della sala dei Bronzi di Riace di Reggio Calabria»



Questa iniziativa offrirà una grande opportunità di visibilità e promozione del territorio di Castiglione della Pescaia. Lo scorso anno sono stati oltre 640 i siti in tutto il mondo che la sera del 17 marzo si illuminarono di verde: un numero record che sta a sottolineare la forza del profondo legame che le popolazioni hanno con l’Irlanda. Furono 120 minuti diversi dal solito per chi si trovò nei pressi della London Eye, delle cascate del Niagara, della Sidney Opera House, della SkyTower di Auckland, delle Victoria Falls, del Sekenani Gate presso la riserva nazionale di Maasai Mara in Kenya. Ma la luce verde fu proiettata anche al the Palm Fountain a Dubai, che è la fontana più grande del mondo e alla Torre Costanera del Cile, l’edificio più alto del Sud America.



«Un’occasione unica da non perdere – conclude la sindaca Nappi – che ci permetterà di entrare a far parte dei loro canali di comunicazione in ambito italiano, dove contano complessivamente oltre 500.000 contatti organici sui social media e saremo parte di un’importante strategia di mercato territoriale che è fra le più importanti a livello mondiale grazie alla promozione di un ministero irlandese».